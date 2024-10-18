Росія користується мережею підставних компанії з різних країн для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі свого підсанкційного заводу Arctic LNG 2.

Про це повідомляє Bloomberg.

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РФ траспортує СПГ через підставні компанії

Згідно з даними глобальної бази судноплавства Equasis, у вересні управління суднами Velikiy Novgorod, Pskov та La Perouse було передано компанії під назвою Matias Ship Management.

Раніше ці судна перебували під управлінням російських компаній «Газпром» або «Совкомфлот».

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Компанія Matias Ship Management зареєстрована за тією ж юридичною адресою, що і дубайська фірма Nur Global Shipping.

Компанію з Дубаї вже підозрювали у допомозі Росії збирати судна для «тіньового флоту».

Matias Ship Management не має власного вебсайту, зареєстрованої електронної пошти чи номера телефона.

Крмі того, два судна тепер належать компаніям з тією ж адресою, що й Matias Ship Management, яка, як показує бізнесова база даних в ОАЕ, була створена лише в серпні.

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Усі три судна раніше перевозили газ із меншого російського експортного СПГ-заводу «Портовая», що на узбережжі Балтійського моря, проти якого США ще не запровадили санкції.

Проте Велика Британія вже запровадила обмежувальні заходи на судна Velikiy Novgorod та La Perouse.

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Санкції Британії проти тіньового флоту РФ - подробиці

17 жовтня Велика Британія оголосила про запровадження найбільшого пакету санкцій проти російського тіньового флоту.

Ідеться про 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

Їм буде заборонено відвідувати порти Великої Британії, та вони не зможуть отримати доступ до провідних світових британських морських послуг.