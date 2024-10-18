На Конференції з питань протимінної діяльності в Україні–2024 (UMAC-2024) країни-партнери оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму майже 70 млн дол.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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Допомога партнерів у розмінуванні України - що відомо

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що у 2023 році в України було 18 операторів, приблизно 3 тисячі саперів і 32 машини для розмінування.

"На сьогодні сертифіковано 58 операторів, кількість саперів зросла до понад 4 тисяч, а в полях працює 98 машин для розмінування", - зазначила Свириденко.

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Серед країн-партнерів черговий транш допомоги надали:

Люксембург — 13 млн доларів

Норвегія — 20 млн доларів

Нідерланди — 10,8 млн доларів

Канада — 24,5 млн доларів

Латвія — понад 270 тисяч євро

Швейцарія — 30 млн швейцарських франків.

Швейцарія та Британія допоможуть у розміновуванні Харківщини

Швейцарія та Велика Британія профінансують тримісячний пілотний проєкт у Харківській області.

У проєкт будуть використовувати технології Palantir для визначення пріоритетних ділянок розмінування на основі аналізу великих даних.

Загальний внесок партнерів у гуманітарне розмінування з 2022 року становить 1 мільярд 70 мільйонів доларів США.

Підсумковий документ із зобов'язанням підтримки гуманітарного розмінування в Україні підписали 42 країни.

Один з його основних пунктів — протимінна діяльність має залишатися в міжнародному порядку денному.

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Проблема замінування території України – що каже ООН

Приблизно чверть території України, можливо, замінована сухопутними мінами та іншими вибуховими пристроями, підрахували в Програмі розвитку ООН.

Проблема у тому, що на українських сільськогосподарських угіддях необхідно вилучати міни без підриву, щоб уникнути вторинного забруднення металевими фрагментами.

Наразі виявлення мін за допомогою дронів в Україні – не новинка. Втім, як зазначають японські журналісти, за даними українських компаній, станом на вересень цього року не було дронів, здатних робити це у промислових масштабах.