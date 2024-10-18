Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги у межах співпраці в енергетичному секторі.

Зокрема, країна спрямувала кошти на підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків, лікарень в Україні, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з фінським колегою Петтері Орпо.

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Фінляндія допоможе українському енергосектору

"Співпраця в енергетичному секторі також особливо важлива. Фінляндія надасть новий пакет допомоги, куди увійде різне енергообладнання", - зазначив Шмигаль.

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За його словами, Україна вже отримала 200 трансформаторів і 500 генераторів різних типів, 8 тисяч одиниць супутнього енергетичного обладнання.

Український Прем'єр зазначив, що Фінляндія також спрямувала 5 млн євро на підвищення енергоефективності українських шкіл, дитсадків, лікарень.

Сьогодні під час зустрічі сторони зосередилися на нових критичних потребах енергетичного сектору.

У Фінляндії провели понад 700 митних розслідувань щодо порушень санкцій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Фінляндія провела понад 740 митних розслідувань, пов'язаних із можливим порушенням санкційних обмежень.

"Критично важливо перекрити доступ Росії до обходу санкцій. Вдячні фінському Уряду за понад 740 митних розслідувань щодо можливих порушень санкційних обмежень", - написав він.

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Шмигаль також наголосив на принциповості позиції, що першочерговим джерелом відновлення мають стати російські кошти.

"Вдячний Фінляндії за її активну роль у спрямуванні заморожених російських активів на оборону та відбудову України", - зазначив він.