Україні вдалося повернути 501 тіло українського військового, які загинули на різних напрямках.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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Україна повернула тіла загиблих військових – подробиці
Вдалося повернути:
- 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку
- 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку
- 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку
- 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку
- 4 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку
- 7 тіл оборонців, які воювали на Луганському напрямку.
Також повернули одне тіло з моргу на території Росії.
Репатріацію тіл здійснили за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.
Тіла перевезуть до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після цього тіла загиблих захисників України передадуть родичам для поховання.
Минулі репатріаційні заходи - що відомо
2 серпня вдалося повернути 250 тіл загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя та Горлівки та з моргів на території Росії.
14 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 254 загиблих захисників, а після ідентифікації їх передадуть родинам.
У квітні також відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули тіла 99 загиблих воїнів.
У березні повернули тіла ще 100 загиблих оборонців, а в лютому Україна повернула тіла ще 58.