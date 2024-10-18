Україні вдалося повернути 501 тіло українського військового, які загинули на різних напрямках.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Україна повернула тіла загиблих військових – подробиці

Вдалося повернути:

382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку

56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку

45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку

6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку

4 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку

7 тіл оборонців, які воювали на Луганському напрямку.

Також повернули одне тіло з моргу на території Росії.

Репатріацію тіл здійснили за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.

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Тіла перевезуть до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після цього тіла загиблих захисників України передадуть родичам для поховання.

Минулі репатріаційні заходи - що відомо

2 серпня вдалося повернути 250 тіл загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя та Горлівки та з моргів на території Росії.

14 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 254 загиблих захисників, а після ідентифікації їх передадуть родинам.

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У квітні також відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули тіла 99 загиблих воїнів.

У березні повернули тіла ще 100 загиблих оборонців, а в лютому Україна повернула тіла ще 58.