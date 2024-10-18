Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги.

Їх вартість складатиме від 500 до 750 млн доларів, розповів Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

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США нададуть Україні низку пакетів допомоги найближчим часом

Зеленський зазначив, що про наступну військову підтримку він домовився з президентом США Джо Байденом два дні тому.

Він нагадав, що тоді Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги Україні.

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"Також домовилися, що це буде частиною плану, ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити.

Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці - жовтень-грудень - максимально посилити Україну", - розповів Президент України.

За його словами, під час переговорів було домовлено, що такі пакети Україна отримуватиме «дуже швидко» - раз на 2-3 тижні.

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Скоро в Україну прибуде команда з Білого дому - що відомо

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що найближчим часом Україну відвідає команда з Білого дому, яка надасть реакцію США на План перемоги.

«Я чекаю команду Білого дому в Україні, і в найближчий час вона буде тут з тими чи іншими відповідями», - сказав глава держави, відповідаючи на запитання про реакцію світових лідерів на представлений ним План перемоги.

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Плани Байдена щодо військової допомоги Україні

17 жовтня після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 425 млн доларів.

11 жовтня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом відзначив власний намір продовжувати тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів.

Зокрема, і надалі допомагати Україні оборонятися від російської агресії.