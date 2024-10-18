Президент Володимир Зеленський вважає, що Курська операція зупинила інформаційну хвилю росіян про нібито їхню перемогу.

Зараз важливо, щоб світовий інформаційний простір заполонила Україна та союзники, сказав він у розмові з українськими журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

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Україна та союзники повинні заполонити інфопростір

«Передусім, знаєте, і Формула миру, і Саміт миру, які були запропоновані ще два роки тому, це ж не просто наш шлях, як закінчити війну.

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Ми повинні розуміти і ті наші кроки, як нас посилити перед дипломатією, перед наступним Самітом миру. Цей План перемоги, щоб виключно посилити Україну. Це ж не просто так все відбувається. Все це інформаційний ідеологічний простір», - сказав Зеленський.

За його словами, якщо Україна або союзники не будуть наповнювали інфопростір, то цим займеться Росія.

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«Якщо ми не заповнюємо, все буде тотально заповнене пропозиціями РФ або її союзниками, або навіть країнами, які просто не переймаються, що буде з Україною після, бо ми дуже далекі один від одного», - зазначив Президент.

Він вважає, що будь-яка пасивність у цьому напрямку, дипломатична, призведе до того, що "Росія просто обʼєднає країни навколо своїх ідей, які як кулемет, через ті чи інші країни вистрілюють".

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Зеленський наголосив, що багато країн об’єднаного Заходу «абсолютно розуміють, який тотальний вплив має російська інформаційна політика у світі».

«Ви ж бачите, що відбувається з політикою Європи. Скільки з’являється вже партій, які мають проросійський напрямок.

Тобто Росія працює дуже сильно, лобіюючи і політиків, і інформаційні майданчики. І вони розуміють, що Україна бореться. План перемоги сьогодні - це нова хвиля.», - сказав Президент України.

Росія сумнівається у власній перемозі після Курської операції

Він додав, що Курська операція зупинила інформаційну хвилю Росії, що вони перемагають.

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Зеленський також відзначив, що є російські наративи у європейському світі, які після майже трьох років війни все одно сприймаються деякими поодинокими європейськими політиками.

«Тому дуже важливо, щоби була не тільки створена хвиля, а щоб вона нам принесла результат. Тому Курська операція - вона принесла цей результат», - висловився Президент.