Уряд Данії оголосив про виділення 2,4 мільярда данських крон (350 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.

Допомога спрямована як на постачання зброї зі складів, так і на її замовлення в міжнародних постачальників, повідомило міністерство оборони Данії.

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Допомога Україні від Данії - що відомо

Нова військова допомога Україні передбачає:

надання озброєнь зі складів армії Данії

фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною

додаткові внески до Міжнародного фонду для України.

Крім того, нові кошти будуть скеровані для розширення тренувальних заходів для українських військових.

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"21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України", – зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Надалі фінансування має затвердити фінансовий комітет парламенту Данії.

Україна прокоментувала нову допомогу від Данії

Міністерство оборони України зазначило, що пакет допомоги містить нові закупівлі обладнання для України, додаткові кошти для індустріального пулу та пожертв техніки зі складів данського Міноборони.

«Ми вдячні нашим данським друзям за непорушну підтримку! Разом ми сильніші!», – ідеться у дописі.