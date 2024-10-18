На Бахмутському напрямку російські окупанти розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон.

Українські правоохоронці почали розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

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Розстріл військового на Донеччині - що відомо

За оперативними даними, виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області, український військовий, імовірно, дістав поранення.

Через деякий час російські окупанти захопили будівлю, де він перебував, а самого бійця взяли в полон.

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Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли.

Попередньо встановлено, що сталося все близько 10:00 п'ятниці, 6 вересня, поблизу «Фенольного заводу» на території селища Нью-Йорк.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, – ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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В ОГП наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо

13 жовтня DeepState у своєму Телеграм-каналі повідомив, що росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

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«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що п…ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях», – йшлося у повідомленні проєкту.

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.

 

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