Науковці та ентузіасти створили відео, в якому пояснюють, чому варто та важливо перейти у спілкуванні на українську мову.

У 18-хвилинному ролику автори розповідають як почалася та розвивалась культурна «спецоперація» по знищенню України.

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Фото: пресслужба проєкту «Мовне питання».

Мовне питання в Україні

Ініціатори проєкту зазначають, що часто людям не вистачає аргументів та достовірних фактів, які б допомогли переконати співрозмовника та пояснити чому розмовляти українською не тільки вкрай важливо, а й життєво необхідно в контексті національної безпеки.

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На думку авторів, наразі в мережі недостатньо вичерпної та легкої до сприйняття інформації, яка б мотивувала людину відмовлятись від російської.

«Ми бачимо, що Мовне Питання в Україні має дуже велику інерцію, і навіть частина людей, що відмовилась від «язика» на початку великої війни, зараз переживає відкат. Бо це напруга, бо так швидше і легше. Але насправді - через те, що причина відмовитись була суто емоційною: ненавиджу росіян, не хочу бути як вони. Без розуміння історичного підґрунтя, справжньої історії української мови, з підсвідомою вірою у парадигму «українське = сільське». Звісно, такий перехід був стихійним, і як показало життя - тимчасовим, тому що не вистачає компоненту «знаю, люблю і ціную українську», а є лише «обурений і мщуся російській», - каже ключовий меценат проєкту «Мовне питання» Дмитро Брезинський.

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Чому важливо спілкуватися українською: відео

18-хвилинний ролик побудований у вигляді хронологічної стрічки.

Автори крок за кроком пояснюють як сталося, що українці стали російськомовними. Зазначають, що Москва веде пропагандистську війну проти України вже кілька сотень років і ця «спецоперація» є «більш витончена і ефективніша, ніж так звана СВО».