Науковці та ентузіасти створили відео, в якому пояснюють, чому варто та важливо перейти у спілкуванні на українську мову.
У 18-хвилинному ролику автори розповідають як почалася та розвивалась культурна «спецоперація» по знищенню України.
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Мовне питання в Україні
Ініціатори проєкту зазначають, що часто людям не вистачає аргументів та достовірних фактів, які б допомогли переконати співрозмовника та пояснити чому розмовляти українською не тільки вкрай важливо, а й життєво необхідно в контексті національної безпеки.
На думку авторів, наразі в мережі недостатньо вичерпної та легкої до сприйняття інформації, яка б мотивувала людину відмовлятись від російської.
«Ми бачимо, що Мовне Питання в Україні має дуже велику інерцію, і навіть частина людей, що відмовилась від «язика» на початку великої війни, зараз переживає відкат. Бо це напруга, бо так швидше і легше. Але насправді - через те, що причина відмовитись була суто емоційною: ненавиджу росіян, не хочу бути як вони. Без розуміння історичного підґрунтя, справжньої історії української мови, з підсвідомою вірою у парадигму «українське = сільське». Звісно, такий перехід був стихійним, і як показало життя - тимчасовим, тому що не вистачає компоненту «знаю, люблю і ціную українську», а є лише «обурений і мщуся російській», - каже ключовий меценат проєкту «Мовне питання» Дмитро Брезинський.
Чому важливо спілкуватися українською: відео
18-хвилинний ролик побудований у вигляді хронологічної стрічки.
Автори крок за кроком пояснюють як сталося, що українці стали російськомовними. Зазначають, що Москва веде пропагандистську війну проти України вже кілька сотень років і ця «спецоперація» є «більш витончена і ефективніша, ніж так звана СВО».
Відео «Мовне питання» створили меценатська фундація OLOS за підтримки науковців Національного заповідника «Софія Київська» та Міністерства освіти і науки України.
«Стародавні графіті на стінах Софії Київської закарбували навіки свідчення того, що розмовною мовою історичного центру Руси-України була саме українська. Попри столітні намагання загарбників зробити нас німими, відняти нашу мову – вона вистояла. Вистояла, як вже тисячу років в Софії стоїть Богоматір-Оранта, Непорушна Стіна, символ української стійкості. Тому ми радо долучились до проєкту, покликаному висвітлити історію нашої мови та боротьби за неї багатьох поколінь українців», - розповіла генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.
Історичні матеріали надала команда Меценатської фундації OLOS у партнерстві з науковцями Національного заповідника «Софія Київська».
Всі факти структуровані та перетворені в сценарій Анною Шулікою - OLOS-партнеркою з Дніпра та ентузіасткою українського відродження, яка виступила виконавчою продюсеркою проєкту.
Як перейти на українську мову
Аби перейти на українську мову, автори проєкту радять почати з простих кроків:
- перевести всі свої девайси на українську;
- дивитися фільми та програми державною мовою;
- намагатися говорити українською, навіть якщо одразу це складно.