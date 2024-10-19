24 жовтня у Києві та 25 жовтня у Гаазі пройде International Sustainability Forum.

Форум проводять вже вчетверте. Його організовують Асоціація експертів зі сталого розвитку (ASDE) разом з партнерами.

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Мета заходу - консолідація бізнес-сектору України та ЄС, міжнародних інвестиційних банків та фондів, а також виконавчої та законодавчої влади для проведення ефективної та практичної дискусії щодо пошуку механізмів залучення інвестицій для сталого розвитку та зеленого відновлення України.

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Міжнародний форум сталого розвитку у Києві та Гаазі

У перший день заходу, 24 жовтня, учасники обговорюватимуть вимоги до України у процесі євроінтеграції, потреби економічного зростання, роль та вплив донорів під час війни та післявоєнного відновлення, залучення фінансування та партнерств, розкриття інформації ESG як шлях до соціальних та економічних змін.

«Цьогоріч форум більше зосереджується на фінансовому ринку. Це пов'язано із тим, що ми розглядаємо питання євроінтеграції та залучення міжнародних інвестицій. І коли ми говоримо про інвестиції в економіку країни, ми маємо розуміти геополітичний контекст і правила залучення коштів в Україну», - зазначила голова Асоціації експертів зі сталого розвитку (ASDE), експертка зі сталого фінансування Аліна Соколенко.

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У форумі візьмуть участь Міністерство економіки України, Нацбанк, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Асоціація НАБУ, фінансові інституції та міжнародні організації, українські та міжнародні компанії, громадські організації та асоціації.

25 жовтня у Гаазі розпочнеться другий день форуму.

Учасники планують обговорити співпрацю для зміцнення стійкості та поствоєнного відновлення регіону, розбудову стійкої та сталої інфраструктури, інтеграцію принципів циркулярної економіки та ресурсоефективності у стратегію відновлення України, роль розвитку людського капіталу у післявоєнному відновленні, вплив війни на продовольчу індустрію та сільське господарство.

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Теми форуму у Києві

Форум складатиметься з інтерактивних панельних дискусій, представлення актуальних досліджень, а також активного експертного нетворкінгу.

Панель 1: Вступ України до ЄС - що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку.

Учасники обговорять, що було зроблено та ще необхідно зробити на шляху до членства України до Європейського союзу.

Панель 2: Роль та вплив донорів під час війни та післявоєнного відновлення - які програми та плани реалізуються?

Ця панель охопить плани та програми донорів та партнерських організацій. На заході йтиметься про ключові напрямки підтримки у відновленні України.

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Панель 3: Залучення фінансування та партнерств для відновлення та дій зі сталих цілей розвитку - як це можна зробити?

Ця панель буде присвячена тому, як сприяти інвестиціям в Україну як на місцевому, так і на міжнародному рівнях. Важливими питаннями є можливості для бізнесу в ключових секторах української економіки, інструменти державної підтримки та міжнародне сприяння у доступі до сталого фінансування.

Панель 4: Розкриття інформації ESG як шлях до соціальних та економічних змін - як залучити всіх зацікавлених сторін?

Учасники зосередяться на європейській таксономії, звітності ESG, CBAM та інших регулювань, що входять в один пакет з членством у ЄС.

International Sustainability Forum: де відбудеться

Міжнародний форум сталого розвитку запланований на 24 жовтня з 9.00-16.30. Реєстрація стартує о 8.30.

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Адреса: Київ, Premier Palace Hotel, Sophia Grand Hall, бульвар Тараса Шевченка, 5-7/29.

З повною програмою форуму можна ознайомитись на сайті організатора – ASDE.

Посилання на відеотрансляцію: https://youtube.com/live/Tx47DrNQe5k?feature=share