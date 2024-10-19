Україна повернула з російського полону ще 95 захисників. 

Про таке повідомив президент Володимир Зеленський, омбудсмен Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

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Серед звільнених - 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Це нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

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Україна повернула 95 військових : кого вдалося звільнити 

Додому вдалося повернути захисників Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини.

«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», - зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Добровольці з Башкортостану, які воюють на боці України, підрозділ «Башкорт»,захопили російську БМП-3 з екіпажем. Росіян обурило, що їх полонили національні меншини, яких вони зневажають.

У штабі додали, що у багатьох звільнених воїнів серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а через катування та недостатнє харчування військові значно втратили у вазі. 

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«Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті нашої роботи з ворожої неволі визволено вже 3767 людей», - йдеться в повідомленні. 

Україна подякувала Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу та підтримку в організації чергового обміну. 

З полону звільнили українського правозахисника Буткевича

У п'ятницю батько правозахисника, журналіста й військового Максима Буткевича заявив про звільнення сина з російського полону. 

Про це повідомив Центр прав людини ZMINA

За словами Олександра Буткевича, йому зателефонували з Координаційного штабу та повідомили, що його сина обміняли, і він перебуває на території України. 

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Максим Буткевич приєднався до Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Він потрапив у російський полон і був засуджений до 13 років колонії. Буткевича звинуватили нібито в «замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та навмисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом».

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