Україна повернула з російського полону ще 95 захисників.

Про таке повідомив президент Володимир Зеленський, омбудсмен Дмитро Лубінець та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Серед звільнених - 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Це нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.

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Україна повернула 95 військових : кого вдалося звільнити

Додому вдалося повернути захисників Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини.

«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», - зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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У штабі додали, що у багатьох звільнених воїнів серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а через катування та недостатнє харчування військові значно втратили у вазі.

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«Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті нашої роботи з ворожої неволі визволено вже 3767 людей», - йдеться в повідомленні.