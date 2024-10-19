Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку наступного року.

Про це сказав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва.

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Франція надасть Україні літаки Mirage 2000

Дипломат запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

Йдеться, зокрема, про військову техніку та обладнання, а також підготовку воїнів.

«Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція є першою країною, яка займається підготовкою цілої української бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року», - сказав Жан-Ноель Барро на пресконференції з міністром закордонних справ України.

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Він додав, що Франція готуватиме пілотів для Mirage-2000.

Що відомо про винищувач Mirage 2000

Mirage 2000 - сучасний французький винищувач.

Його розробили спеціалісти французької компанії Dassault Aviation у 1972 році як доступну альтернативу та запасний варіант на випадок відмови від складного та вартісного проєкту «бойового літака майбутнього» ACF, що в той час був в реалізації.

Інфографіка: Богдан Тузов

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Французький винищувач може бути озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля та керованими бомбами з лазерним наведенням. Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага боєкомплекту - 6300 кілограмів.

Більше про характеристики Mirage 2000 читайте тут.