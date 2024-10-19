Під час чергової атаки українські військові збили чотири російські ракети Х-59/69 та 42 дрони. Ще 46 «шахедів» локаційно втрачені.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Українська ППО працювала від ночі й до обіду.

Росіяни атакували Україну: куди поцілили

Загалом окупанти запустили понад сто повітряних цілей - до 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Протиповітряна оборона діяла на території дев'яти областей - в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській.

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Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.

Через влучання виникла пожежа. За кілька годин її локалізували. Загрози електропостачанню наразі немає, запевнили в ОДА.

Більше по темі Армія РФ вдарила по приватному сектору Одеси У місті пошкоджено понад 10 житлових будинків. Попередньо, ніхто не постраждав.

На Черкащині внаслідок атаки російських дронів загинула жінка. Жертвою окупантів стала жителька Уманського району. Про це повідомила обласна влада.

У Черкаському районі росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Крім того, ворожий «шахед» поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Там постраждала одна людина. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

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У Черкасах пошкоджений житловий будинок у приватному секторі та будівля дитячо-юнацької спортивної школи.

У Києві уламки збитих дронів пошкодили фасади кількох будинків у Дарницькому районі. Зачепило авто та приміщення одного з ресторанів. Також уламки попадали на відкритій території. Про це розповіли в КМВА.

У КМДА повідомили, що внаслідок атаки постраждала жінка. За даними міської влади, уламок безпілотника потрапив у помешкання потерпілої через балкон. Її госпіталізували.

Внаслідок обстрілів Шостки на Сумщині загинула людина

Вночі окупанти завдали авіаційного удару по Шостці на Сумщині.

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Станом на 13:00 відомо про одного загиблого та 8 постраждалих.

Війська РФ вдарили по центру міста КАБами.

Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ та житлові будинки.

Під удар потрапив також підрозділ ДСНС - постраждало п'ятеро рятувальників.

Крім об'єктів інфраструктури, окупанти атакували енергетику регіону. В області ввели аварійні відключення. Графіки діють у Шосткинському, Конотопському та частині Сумського району.