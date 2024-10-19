Під час чергової атаки українські військові збили чотири російські ракети Х-59/69 та 42 дрони. Ще 46 «шахедів» локаційно втрачені.
Про це повідомили в Повітряних силах.
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Українська ППО працювала від ночі й до обіду.
Росіяни атакували Україну: куди поцілили
Загалом окупанти запустили понад сто повітряних цілей - до 98 безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Протиповітряна оборона діяла на території дев'яти областей - в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській.
Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.
Через влучання виникла пожежа. За кілька годин її локалізували. Загрози електропостачанню наразі немає, запевнили в ОДА.
Армія РФ вдарила по приватному сектору Одеси
На Черкащині внаслідок атаки російських дронів загинула жінка. Жертвою окупантів стала жителька Уманського району. Про це повідомила обласна влада.
У Черкаському районі росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Крім того, ворожий «шахед» поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Там постраждала одна людина. Від госпіталізації потерпілий відмовився.
У Черкасах пошкоджений житловий будинок у приватному секторі та будівля дитячо-юнацької спортивної школи.
У Києві уламки збитих дронів пошкодили фасади кількох будинків у Дарницькому районі. Зачепило авто та приміщення одного з ресторанів. Також уламки попадали на відкритій території. Про це розповіли в КМВА.
У КМДА повідомили, що внаслідок атаки постраждала жінка. За даними міської влади, уламок безпілотника потрапив у помешкання потерпілої через балкон. Її госпіталізували.
Внаслідок обстрілів Шостки на Сумщині загинула людина
Вночі окупанти завдали авіаційного удару по Шостці на Сумщині.
Станом на 13:00 відомо про одного загиблого та 8 постраждалих.
Війська РФ вдарили по центру міста КАБами.
Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ та житлові будинки.
Під удар потрапив також підрозділ ДСНС - постраждало п'ятеро рятувальників.
Крім об'єктів інфраструктури, окупанти атакували енергетику регіону. В області ввели аварійні відключення. Графіки діють у Шосткинському, Конотопському та частині Сумського району.