У ніч на 19 жовтня дрони атакували російське місто Брянськ.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

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Ймовірно, під ударом опинився завод «Кремний ЭЛ», який виробляє мікроелектроніку.

Фото: ASTRA.

У Росії дрони атакували завод, який виробляє мікроелектроніку

Офіційно удар по заводу місцева влада не підтверджувала.

Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив про атаку дронів без подробиць. Мовляв, російська ППО спочатку нібито збила 13, а потім ще 4 безпілотники.

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За його словами, ніхто не постраждав. Але один із дронів врізався в нежитлову будівлю.

Фото: ASTRA.

У соцмережах пишуть, що прилетіло саме по заводу.

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«Кремний ЭЛ» - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер», - пише ASTRA.