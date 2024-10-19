Російські війська продовжують тиснути на сході Харківської області.

Війська РФ, ймовірно, перебувають у кількох сотнях метрів від річки Оскіл та за 20 км на південь від Куп’янська.

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Про це пише британська розвідка.

Ситуація на Куп’янському напрямку: прогноз британської розвідки

У Міністерстві оборони Великої Британії прогнозують, що найближчими тижнями російська армія продовжить певне просування.

Розвідники зауважують, що російські атаки, швидше за все, ускладнюють українським військовим їхню діяльність на східному березі Осколу.

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«Росія ймовірно продовжить просування у цьому районі наступними тижнями. Після українського контрнаступу у вересні 2022 року російські сили періодично робили спроби повернути контроль над Куп’янськом. Місто розташоване на річці Оскіл і є залізничним вузлом, що підтримує українські операції у цьому районі», - йдеться в огляді.

Що відбувається на Харківщині - дані Генштабу

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 23.

Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.