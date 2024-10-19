Від початку повномасштабного російського вторгнення підготовку на території країн-партнерів пройшли понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін.

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Підготовка воїнів за кордоном

«За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери», - зазначив Межевікін.

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За його словами, співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.

«І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора», - додав він.

Україна отримає перші Mirage 2000 на початку 2025 року

Україна отримає перші літаки Mirage-2000 на початку наступного року.

Про це сказав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва.

Він додав, що Франція готуватиме пілотів для Mirage-2000.

Дипломат запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

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«Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція є першою країною, яка займається підготовкою цілої української бригади - це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року», - сказав Жан-Ноель Барро.