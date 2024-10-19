Незабаром у США відбудуться президентські вибори, тому республіканці та демократи невпинно працюють, аби їхній кандидат був обраний наступним президентом. Колишній президент Дональд Трамп і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс їздять країною, аби завоювати прихильність виборців. Передвиборча кампанія в розпалі, проте постає інше питання.

За численними даними, Росія намагається втрутитися у вибори американського президента. Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що росіяни «підривають довіру до демократичних інститутів [США – ред.], загострюють соціально-політичні розбіжності в Сполучених Штатах і принижують підтримку Заходу Україні». В офісі національної розвідки стверджують, що для поширення дезінформації Росія використовує штучний інтелект, створюючи фейкові фото та аудіо. А представник Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі нещодавно заявив, що під час президентських виборів Сполученим Штатам слід «очікувати гіршого [від Росії – ред.]».

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Обидва кандидати дослухалися попереджень американських спецслужб і вжили заходів для боротьби з втручанням росіян у вибори, яке вже не викликає подив. Насправді Трамп та Гарріс добре знаються на американсько-російських відносинах.

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Під час президентської кампанії 2016 року Федеральне бюро розслідувань (ФБР) виявило, що члени передвиборчого штабу Трампа мали підозрілі зв’язки з російськими посадовцями. Вони зустрічалися з російськими колегами та обговорювали конфіденційну інформацію. Згодом декільком із них Міністерство юстиції висуне звинувачення, і вони визнають провину в рамках цих справ.

Міністерство юстиції та ФБР також розпочали розслідування щодо російського втручання у президентські вибори 2016 року. У їхніх висновках йшлося про те, що Росія перешкоджала виборчому процесу в США, і що росіяни «мали на меті вчинити злочин проти Сполучених Штатів». До того ж, розслідування виявило, що кілька «соратників Трампа вводили в оману слідчих щодо зв'язків з РФ» під час та після розслідування. Деякі з них зрештою були притягнені до відповідальності.

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Комітет Сенату з розвідки також розпочав власне розслідування. За даними звіту, РФ використовувала соцмережі для «втручання у вибори в США в 2016 році». Повідомлялося, що Росія «розпочала агресивні спроби втрутитися у вибори від імені Трампа».

У відповідь Трамп назвав розслідування «містифікацією». Він стверджував, що статті щодо його зв'язків з Росією – «фейк», і звинувачував ЗМІ, запевняючи, що дана інформація неправдива та недостовірна.

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Після цих розслідувань адміністрація Трампа з тодішнім віцепрезидентом Майком Пенсом запровадила нову політику у відносинах між США та Росією. Одним із нововведень було покарання росіян за втручання у міжнародні справи. Трамп застосував санкції проти Росії. Наприклад, ухвалений у 2017 році «Акт про протидію противникам Америки шляхом запровадження санкцій» передбачав санкції проти російських компаній та енергетичних проєктів. Пізніше, у 2018 році, колишній президент видав наказ про застосування санкцій проти країн, які намагалися втрутитись у вибори в США, в тому числі проти Росії. Крім того, в 2017 і 2018 роках кілька росіян потрапили під санкції за спроби вплинути на вибори в США в 2016 і 2018 роках.

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Проте Трамп і посадовці з його адміністрації часто зустрічалися з російськими колегами. Подібна зустріч відбулася в червні 2018 року, коли колишній президент зустрівся з Путіним у Фінляндії. Під час зустрічі в Гельсінкі американського лідера запитали про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. У відповідь Трамп спростував висновки американських спецслужб про російське втручання, заявивши, що «не бачить жодних причин, чому» Росія мала би втручатись у вибори. Деякі американські політики розкритикували таку заяву.