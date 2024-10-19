Незабаром у США відбудуться президентські вибори, тому республіканці та демократи невпинно працюють, аби їхній кандидат був обраний наступним президентом. Колишній президент Дональд Трамп і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс їздять країною, аби завоювати прихильність виборців. Передвиборча кампанія в розпалі, проте постає інше питання.
За численними даними, Росія намагається втрутитися у вибори американського президента. Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що росіяни «підривають довіру до демократичних інститутів [США – ред.], загострюють соціально-політичні розбіжності в Сполучених Штатах і принижують підтримку Заходу Україні». В офісі національної розвідки стверджують, що для поширення дезінформації Росія використовує штучний інтелект, створюючи фейкові фото та аудіо. А представник Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі нещодавно заявив, що під час президентських виборів Сполученим Штатам слід «очікувати гіршого [від Росії – ред.]».
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Обидва кандидати дослухалися попереджень американських спецслужб і вжили заходів для боротьби з втручанням росіян у вибори, яке вже не викликає подив. Насправді Трамп та Гарріс добре знаються на американсько-російських відносинах.
Під час президентської кампанії 2016 року Федеральне бюро розслідувань (ФБР) виявило, що члени передвиборчого штабу Трампа мали підозрілі зв’язки з російськими посадовцями. Вони зустрічалися з російськими колегами та обговорювали конфіденційну інформацію. Згодом декільком із них Міністерство юстиції висуне звинувачення, і вони визнають провину в рамках цих справ.
Міністерство юстиції та ФБР також розпочали розслідування щодо російського втручання у президентські вибори 2016 року. У їхніх висновках йшлося про те, що Росія перешкоджала виборчому процесу в США, і що росіяни «мали на меті вчинити злочин проти Сполучених Штатів». До того ж, розслідування виявило, що кілька «соратників Трампа вводили в оману слідчих щодо зв'язків з РФ» під час та після розслідування. Деякі з них зрештою були притягнені до відповідальності.
Комітет Сенату з розвідки також розпочав власне розслідування. За даними звіту, РФ використовувала соцмережі для «втручання у вибори в США в 2016 році». Повідомлялося, що Росія «розпочала агресивні спроби втрутитися у вибори від імені Трампа».
У відповідь Трамп назвав розслідування «містифікацією». Він стверджував, що статті щодо його зв'язків з Росією – «фейк», і звинувачував ЗМІ, запевняючи, що дана інформація неправдива та недостовірна.
Після цих розслідувань адміністрація Трампа з тодішнім віцепрезидентом Майком Пенсом запровадила нову політику у відносинах між США та Росією. Одним із нововведень було покарання росіян за втручання у міжнародні справи. Трамп застосував санкції проти Росії. Наприклад, ухвалений у 2017 році «Акт про протидію противникам Америки шляхом запровадження санкцій» передбачав санкції проти російських компаній та енергетичних проєктів. Пізніше, у 2018 році, колишній президент видав наказ про застосування санкцій проти країн, які намагалися втрутитись у вибори в США, в тому числі проти Росії. Крім того, в 2017 і 2018 роках кілька росіян потрапили під санкції за спроби вплинути на вибори в США в 2016 і 2018 роках.
Проте Трамп і посадовці з його адміністрації часто зустрічалися з російськими колегами. Подібна зустріч відбулася в червні 2018 року, коли колишній президент зустрівся з Путіним у Фінляндії. Під час зустрічі в Гельсінкі американського лідера запитали про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. У відповідь Трамп спростував висновки американських спецслужб про російське втручання, заявивши, що «не бачить жодних причин, чому» Росія мала би втручатись у вибори. Деякі американські політики розкритикували таку заяву.
Ще одна помітна подія відбулась у 2018 році після виборів російського президента. У попередні роки американці критикували виборчий процес у Росії, стверджуючи, що Путін і його прибічники фальсифікували результати. Цього разу радники з національної безпеки США попереджали Трампа про ймовірну незаконність виборів, проте він все одно привітав Путіна.
Взагалі Трамп неодноразово схвалював політику Путіна. Він заявляв, що Путін – сильний лідер. Він запевняв, що «добре розуміється» з російським лідером, називаючи диктатора «сильною людиною».
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Трамп не засудив дії Путіна. Натомість у цій війні він звинуватив Сполучені Штати. Колишній президент також припускав, що Росія має право претендувати на територію на півдні та сході України.
Під час Національного з’їзду Республіканської партії в липні тисячі людей зібралися в Мілуокі, аби відзначити висунення кандидатури Трампа на президентських виборах у США. На з’їзді республіканці оголосили план кампанії, в якому Росія не згадувалася. План також не містить пункти щодо боротьби з російським втручанням.
Під час нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп обговорив російське вторгнення в Україну. Він нагадав Зеленському, що має «дуже хороші відносини» з Путіним, і заявив, що Україна має поступитися Росії та підписати з нею вимушену мирну угоду.
Камала Гарріс має іншу стратегію щодо відносин з Росією. Вперше вона стикнулася з РФ під час президентських виборів у США в 2016 році. На той час вона працювала в комітеті Сенату з розвідки. Разом із іншими сенаторами вона розпочала розслідування кампанії Трампа, його зв'язків з РФ та російського втручання у вибори в США. У своєму звіті комітет зазначав, що росіяни «втручалися у вибори в США в 2016 році», і Гарріс, зокрема, наголошувала на небезпеці такого втручання. На її думку, уряд США «через спроби Росії вплинути на голосування» повинен інвестувати в «безпеку виборів». Вона стала співавтором двопартійних законопроєктів, спрямованих на посилення безпеки виборчого процесу в Сполучених Штатах, і підтримала законодавчі акти, які передбачали покарання росіян за втручання у вибори.
Після президентських виборів у США в 2020 році Гарріс засудила втручання Росії у міжнародні справи. Перед повномасштабним російським вторгненням в Україну вона заявила, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери «застосовуватимуть безпрецедентні санкції проти Росії», якщо вона вирішить вторгнутися в Україну. Вже під час війни вона закликала міжнародну спільноту надати допомогу Україні, яка бореться за своє виживання. Вона підтримала міжнародні санкції та засудила вторгнення.
Це зробило її мішенню російського уряду. У квітні 2022 року вона потрапила під російські санкції. У РФ зазначили, що Гарріс має «недружню риторику» щодо російського уряду.
До того ж, Гарріс привернула увагу російських соцмереж. Численні тролі та боти поширювали расистські та сексистські коментарі на її адресу. Попри це вона залишилася непохитною у своєму ставленні до Росії.
Як кандидат у президенти на цьогорічних виборах Гарріс заявила, що її партія продовжуватиме спроби притягнути Росію до відповідальності за її дії. В серпні, під час з'їзду Демократичної партії в Чикаго, демократи оголосили свій план. Вони заявили, що працюватимуть над «стримуванням подальшої російської агресії». У документі зазначено, що Гарріс і її команда не полишатимуть спроби «притягнути Путіна до міжнародної відповідальності та обмежити російську загрозу для країн-союзників та інтересів Сполучених Штатів». Гарріс наголосила, що для обговорення політики санкцій та інших методів притягнення РФ до відповідальності потрібні скоординовані зусилля її союзників та партнерів.
У вересні Трамп і Гарріс провели дебати, під час яких висловили свою позицію стосовно Росії та Путіна. Трамп, зокрема, заявив, що «дуже добре» знає Путіна, має з ним хороші відносини, і що Путін його поважає. Він наголосив, що якби він був президентом, то Путін «сидів би в Москві та був би набагато щасливішим, ніж зараз». Водночас Гарріс запевнила, що на посаді президента й далі протистоятиме Путіну та Росії, продовжуватиме створювати альянси та партнерства по всьому світу, які «відстоюватимуть [західні цінності – ред.] і принципи, а не продаватимуть їх» авторитарним режимам.
Зрештою Гарріс зустрілась із Зеленським. Під час зустрічі вона заявила, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери повинні «продовжувати тиснути на Росію, аби зупинити агресію». Вона додала, що міжнародна спільнота має «запроваджувати жорсткі санкції проти Росії», і що світ має зробити все можливе, щоб змусити Росію припинити війну. За її словами, російська загроза має бути зведена до нуля, а «російські воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності».
Історія показала, що адміністрації Трампа-Пенса та Байдена-Гарріс проводили різну політику взаємодії з Росією. Обидві мають чітко визначений вектор відносин між США і Росією, і кожен із кандидатів прагнутиме продовжувати дотримуватися власної стратегії у разі обрання на посаду президента. А Росії нічого не залишається, як спостерігати, яку політику впроваджуватимуть Сполучені Штати після обрання нового президента.
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