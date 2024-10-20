29 жовтня 2024 року на сцені Національної опери України у рамках проєкту «Fortress» за підтримки «Українського культурного фонду» представлять два хореографічних перформанси, натхненні драматичними поемами українських класиків - «Кассандра» за Лесею Українкою та «Мойсей» за Іваном Франко.

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Це вже друга за рік прем'єра молодої української балетмейстерки-постановниці, засновниці й керівниці OSDC Dance Theater Олесі Шляхтич.

Сучасне прочитання цих класичних поем пропонує новий, глибокий погляд на бойовий дух українців під час війни.

Нове прочитання класики у сучасному балеті

«У виставі «Кассандра» я надихалась грецькими фресками, уламками античних скульптур, величчю Парфенону та міфами давньої Греції. Звісно ж це сучасний балет, тому античність рухів переосмислена, проте подекуди ви зможете помітити характерні злами рук та корпусів, осідання на стегно, специфічні грецькі позиції ніг, що в уяві еллінських художників видавались героїчними, а нам сьогодні шалено стильними та екзотичними», - розповіла балетмейстерка-постановниця Олеся Шляхтич.

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У «Мойсеї» хореографія зовсім інша.

«У виставі «Мойсей» хореографія пустельна, дика, хотілось передати відчуття піску під ногами, довгого шляху, протесту, бунту, а заразом з тим вікової мудрості та сили», - додала Олеся Шляхтич.

За словами постановниці, обидві вистави варто сприймати абстрактно. Всі персонажі чітко детерміновані сюжетом, але при перегляді можна розслабитись, не намагатись розгадати змістовий ребус і насолоджуватися рухом красивих тіл.

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На думку балетмейстерки, обидва твори обʼєднує те, що автори писали про свою долю, як провидців у суспільстві.

«Ці геніальні твори безумовно порушують питання «Чи є пророки на Землі?», питання, що бентежать кожного українця. Кому вірити? Чи втримаємось ми? Де правда? І от вона - в образах Лесі, Франка, Шевченка, Старицької-Черняхівської, Підсухи, Гончара - ми маємо вже на кого спиратись», - каже постановниця.

Олеся Шляхтич звертає увагу на зміст, який художник-сценограф Петро Богомазов закладав, наповнюючи декорації вистав уламками стародавніх мистецьких творів.

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Обидва балети відзначаються інноваційною сценографією: поєднанням живопису, 3D графіки та хореографії, що створює багатошарову композицію.

Проєкт не тільки вшановує українську культуру, але й стверджує принципи гендерної рівності, адже й Кассандра, й Мойсей є символами боротьби за справедливість і волю.

Митці переконані, що важливо створювати культурні продукти під час війни та присвячують виставу всім, хто бореться за свободу та гідність.