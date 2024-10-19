Нідерланди закуплять для України партію безпілотників на 42,6 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

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Які дрони закуплять Нідерланди для ЗСУ

Зазначається, що це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.

Нідерландська компанія DeltaQuad поставить Україні «передові дрони» Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Безпілотники, які планують придбати для ЗСУ, можуть літати тривалий час і велику відстань.

Їх використовують як розвідники для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.

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У відомстві додали, що з міркувань безпеки інформацію про тип дронів, кількість та графіки постачань розголошувати не будуть.

Україна отримає винищувачі Mirage від Франції

Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку наступного року.

Про це сказав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва. Франція також обіцяє готувати пілотів для цих винищувачів.

Дипломат запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну. Йдеться про військову техніку та обладнання, а також підготовку воїнів. Зокрема, за словами міністра, Франція є першою країною, яка займається підготовкою цілої української бригади - це бригада Анни Київської.