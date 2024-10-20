Російські війська вдарили по енергетичному об'єкту Роменської громади на Сумщині.

Атакували «шахедами» сьогодні зранку.

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Внаслідок обстрілу знеструмлені понад 37 тисяч споживачів.

Удар по Роменщині на Сумщині: які наслідки

За даними обласної влади, окупанти вдарили БпЛА типу «Герань 2». Було зафіксовано три вибухи.

Через атаку тимчасово знеструмлені 104 населених пунктів району.

«Вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині», - зазначили в Сумиобленерго.

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Перша заступниця голови Роменської РДА Валентина Назаренко повідомила, що рятувальники локалізували пожежу на енергетичному об’єкті.

«Станом на 8:50 рятувально-пожежними підрозділами ДСНС пожежу на пошкодженому енергетичному обʼєкті локалізовано. На місці працює слідчо-оперативна група», - зазначила Назаренко.

За її інформацією, ніхто не постраждав.

Є пошкодження приватного житлового сектору.

Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою: 17 постраждалих

Вночі окупанти двічі вдарили по Кривому Рогу балістикою.

Постраждало 17 людей.

Як повідомили в поліції, станом на 8:30 із заявами про пошкодження майна звернулося півсотні осіб.

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Пошкоджені будівля готелю, адмінбудівля, навчальний заклад, магазини, банк, церква.

Також зачепило фасади та повибивало вікна у 15 багатоповерхівках.

Понівечені 20 автомобілів, серед них - пожежні, поліцейські автівки й автомобіль швидкої допомоги.