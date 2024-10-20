Російські війська вдарили по енергетичному об'єкту Роменської громади на Сумщині.
Атакували «шахедами» сьогодні зранку.
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Внаслідок обстрілу знеструмлені понад 37 тисяч споживачів.
Удар по Роменщині на Сумщині: які наслідки
За даними обласної влади, окупанти вдарили БпЛА типу «Герань 2». Було зафіксовано три вибухи.
Через атаку тимчасово знеструмлені 104 населених пунктів району.
«Вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині», - зазначили в Сумиобленерго.
Перша заступниця голови Роменської РДА Валентина Назаренко повідомила, що рятувальники локалізували пожежу на енергетичному об’єкті.
«Станом на 8:50 рятувально-пожежними підрозділами ДСНС пожежу на пошкодженому енергетичному обʼєкті локалізовано. На місці працює слідчо-оперативна група», - зазначила Назаренко.
За її інформацією, ніхто не постраждав.
Є пошкодження приватного житлового сектору.
Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою: 17 постраждалих
Вночі окупанти двічі вдарили по Кривому Рогу балістикою.
Постраждало 17 людей.
Як повідомили в поліції, станом на 8:30 із заявами про пошкодження майна звернулося півсотні осіб.
Пошкоджені будівля готелю, адмінбудівля, навчальний заклад, магазини, банк, церква.
Також зачепило фасади та повибивало вікна у 15 багатоповерхівках.
Понівечені 20 автомобілів, серед них - пожежні, поліцейські автівки й автомобіль швидкої допомоги.