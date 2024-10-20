Російські війська вдарили по енергетичному об'єкту Роменської громади на Сумщині. 

Атакували «шахедами» сьогодні зранку. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Внаслідок обстрілу знеструмлені понад 37 тисяч споживачів. 

Удар по Роменщині на Сумщині: які наслідки

За даними обласної влади, окупанти вдарили БпЛА типу «Герань 2». Було зафіксовано три вибухи. 

Через атаку тимчасово знеструмлені 104 населених пунктів району. 

«Вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині», - зазначили в Сумиобленерго. 

Advertisement

Перша заступниця голови Роменської РДА Валентина Назаренко повідомила, що рятувальники локалізували пожежу на енергетичному об’єкті.

«Станом на 8:50 рятувально-пожежними підрозділами ДСНС пожежу на пошкодженому енергетичному обʼєкті локалізовано. На місці працює слідчо-оперативна група», - зазначила Назаренко.

За її інформацією, ніхто не постраждав. 

Є пошкодження приватного житлового сектору.

Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою: 17 постраждалих 

Вночі окупанти двічі вдарили по Кривому Рогу балістикою. 

Постраждало 17 людей. 

Як повідомили в поліції, станом на 8:30 із заявами про пошкодження майна звернулося півсотні осіб. 

Advertisement

Пошкоджені будівля готелю, адмінбудівля, навчальний заклад, магазини, банк, церква. 

Також зачепило фасади та повибивало вікна у 15 багатоповерхівках. 

Понівечені 20 автомобілів, серед них - пожежні, поліцейські автівки й автомобіль швидкої допомоги.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній 20 днів у Маріуполі: місія пам’ять
Далі » Відносини між США та Україною: погляди Трампа і Гарріс