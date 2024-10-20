Частина 1 - тут.
Сполучені Штатів готуються до президентських виборів, тож колишній президент Дональд Трамп і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс борються за голоси американців, висловлюючи власну позицію стосовно різних питань – зокрема, економіки, права на аборт, освіти, безпеки кордонів, імміграції та зовнішньої політики. Ще одне питання, яке турбує виборців, – російське вторгнення в Україну.
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Відносини між США та Україною не вперше викликають цікавість виборців. Протягом останніх восьми років Україна відігравала важливу роль у політиці Сполучених Штатів. Зокрема, під час президентських виборів у США в 2016 році тодішній кандидат Дональд Трамп звинуватив українців у втручанні у виборчий процес, змові проти нього та його передвиборчого штабу, стверджуючи, що саме українські хакери зламали сервер Національного комітету Демократичної партії.
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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перевірило цю заяву і не виявило жодних доказів того, що саме Україна причетна до пошкодження сервера, тому у ФБР спростували звинувачення.
Члени адміністрації Трампа-Пенса (тодішній віцепрезидент Майк Пенс) також заперечували українське втручання. Зокрема, директорка з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США Фіона Хілл спростувала заяви про втручання з боку України, додавши, що подібні звинувачення шкодять американо-українським відносинам. З нею погодилися й інші урядовці.
Пізніше Трамп став учасником ще однієї справи, пов'язаної з Україною. У липні 2019 року він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Вони обговорили відносини між країнами, і Трамп звернувся до Зеленського з проханням ініціювати розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його родини. Це сталося за кілька днів після того, як Трамп заблокував нову партію військової допомоги Україні.
Тоді члени Палати представників і Сенату розпочали розслідування, щоб встановити факт порушення закону, адже Трамп звернувся до іноземної держави з проханням про допомогу в особистій справі. Демократи з Палати представників ініціювали процедуру імпічменту Трампа, запевняючи, що президент зловживав владою та перешкоджав діям Конгресу. Вони проголосували за імпічмент, після чого протягом двох місяців справу розглядали в Сенаті. Процедуру імпічменту підтримали обидві партії, проте голосів було недостатньо, щоб усунути Трампа з посади. Після цього надання допомоги Україні розблокували, а уряд США намагався налагодити відносини з Україною.
Після президентських виборів у 2020 році адміністрація Байдена-Гарріс тісно співпрацювала з Україною. У 2021-2024 роках США надали Україні військову, медичну, гуманітарну та фінансову допомогу на майже 200 мільярдів доларів. Після російського вторгнення Сполучені Штати запевняли, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно», і продовжуватимуть надавати допомогу стільки, скільки зможуть.
Гарріс неодноразово зустрічалась із Зеленським. До початку війни в лютому 2022 року вона зустрілася з ним у Німеччині та повідомила, як Сполучені Штати реагуватимуть у разі потенційного російського вторгнення в Україну. Тим часом у Білому домі заявили, що «Гарріс – завзята прихильниця тривалої підтримки України з боку США».
У червні 2024 року Гарріс відвідала Український мирний саміт у Швейцарії, де також поспілкувалась із Зеленським. Вони обговорили подальше надання американської допомоги. Гарріс оголосила про новий пакет допомоги на 1,5 мільярда доларів, підкресливши, що «в інтересах Америки дотримуватися міжнародних правил і норм», адже Україна допомагає «зміцнити безпеку та сприяє процвітанню Сполучених Штатів».
Після таких заяв мільйонам американців цікаво, як розвиватимуться відносини між країнами під час ймовірного президентства Трампа або Гарріс.
У нещодавніх інтерв’ю Трамп заявляв, що якби його обрали президентом, він би «зупинив війну за добу», змусивши Зеленського зустрітися з Путіним. Він поскаржився, що Сполучені Штати надають занадто велику підтримку Україні. На його думку, варто змусити Україну піти на компроміс із Росією – Зеленський має домовитися з Путіним.
Під час дебатів 10 вересня Трамп підтвердив свою позицію. Коментуючи російське вторгнення в Україну, колишній президент заявив, що «дуже добре» знає Путіна, і той його поважає. На запитання, чи в інтересах Америки перемога України у війні, він відповів, що «в інтересах Америки зупинити війну». Він заявив, що всадив би Зеленського та Путіна за стіл переговорів і змусив би їх домовитися про припинення війни.
Після дебатів Трамп зустрівся з виборцями штатів Пенсильванія, Північна Кароліна та Джорджія. Він ще раз наголосив, шо Сполучені Штати забагато допомагають Україні, і що треба таки змусити її домовитися з Росією.
«України більше немає, це більше не Україна, – заявив він минулого тижня під час передвиборчого мітингу в Північній Кароліні. – Вже ніколи не можна буде відбудувати ті міста й селища, повернути загиблих. Якби Сполучені Штати змусили Україну укласти навіть невигідну угоду, все було б набагато краще». Натомість США «продовжують надавати мільярди доларів Зеленському, а той відмовляється укладати угоду». Трамп додав, що Україні слід було «трохи поступитися» Росії, натякнувши, що українцям не варто продовжувати боротися проти росіян. Він пропонує полишити боротьбу за незалежність і погодитися на переговори з Росією.
Наприкінці вересня Трамп зустрівся із Зеленським. Він заявив, що має «дуже хороші відносини» з Путіним і зробить все можливе, щоб зупинити війну. На запитання, чи змінилася його думка щодо російського вторгнення в Україну після зустрічі з Зеленським, Трамп відповів, що його позиція залишається незмінною. Замість того, щоб надати Україні додаткову допомогу, він пропонує укласти угоду з Росією.
Деякі члени Конгресу поділяють позицію Трампа. Повідомлялося, що Трамп нібито пропонував республіканцям призупинити подальшу підтримку України. З жовтня 2023 року по квітень 2024 року демократи та республіканці обговорювали новий пакет допомоги. Планувалося доправити його Україні у жовтні 2023 року, але рішення було призупинене, бо партії не дійшли згоди. У лютому 2024 року Сенат нарешті схвалив пакет військової допомоги, проте члени Палати представників продовжували гальмувати процес ухвалення законопроєкту. Зрештою спікер Палати представників Майк Джонсон виніс документ на голосування, і в квітні 2024 року – майже через сім місяців обговорень – він був нарешті ухвалений.
У липні в Мілуокі відбувся з’їзд республіканців. Вони оголосили нову передвиборчу програму, в якій не згадувалося про російське вторгнення в Україну, а також не було представлено план підтримки України та припинення війни. Натомість кілька членів Республіканської партії заявили, що війна має закінчитися.
Тим часом Гарріс стверджувала, що «одним із стратегічних інтересів Сполучених Штатів є продовження» підтримки України. Вона зазначила, що виступає за «справедливий і сталий мир» для України, і що США мають продовжувати робити все можливе, аби допомогти Україні.
На своєму з’їзді в серпні Демократична партія запустила нову передвиборчу програму. Демократи закликали надати Україні додаткову допомогу. Вони заявили, що «підтримуватимуть Україну, щоб зупинити звірства Путіна», і працюватимуть над «стримуванням російської загрози для союзників та інтересів Сполучених Штатів». Тоді Гарріс запевнила, що «непохитно стоятиме на боці України».
Під час дебатів Гарріс підтвердила свою позицію. Коментуючи російське вторгнення в Україну, вона наголосила, що обов’язком США є забезпечення «стабільності в усьому світі та відстоювання власних принципів». Вона зазначила, що завдяки її роботі та діям інших десятки країн об’єдналися, щоб допомогти Україні у важкий час. Вона запевнила, що США та їхні союзники і партнери допоможуть «Зеленському та українцям у боротьбі за незалежність».
Нещодавно Гарріс знову зустрілася із Зеленським. Вона заявила, що США і надалі надаватимуть допомогу Україні. Віцепрезидентка запевнила, що підтримуватиме Україну в боротьбі проти Росії та працюватиме над тим, щоб «Україна перемогла». На її думку, лише Україна має вирішувати, як закінчити війну, а Сполучені Штати її у цьому підтримуватимуть.
Обидва кандидати мають давні відносини з Україною. Обидва зустрічалися із Зеленським, обидва зробили внесок у розвиток відносин між США та Україною. Адміністрації Трампа-Пенса та Байдена-Гарріс мали різні підходи, і всі ці зустрічі та дебати дають уявлення про те, як розгортатимуться події після цьогорічних президентських виборів.
Час покаже, як розвиватимуться американо-українські відносини. А поки американці та українці з нетерпінням чекають на результати.
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