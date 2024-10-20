Частина 1 - тут.

Сполучені Штатів готуються до президентських виборів, тож колишній президент Дональд Трамп і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс борються за голоси американців, висловлюючи власну позицію стосовно різних питань – зокрема, економіки, права на аборт, освіти, безпеки кордонів, імміграції та зовнішньої політики. Ще одне питання, яке турбує виборців, – російське вторгнення в Україну.

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Відносини між США та Україною не вперше викликають цікавість виборців. Протягом останніх восьми років Україна відігравала важливу роль у політиці Сполучених Штатів. Зокрема, під час президентських виборів у США в 2016 році тодішній кандидат Дональд Трамп звинуватив українців у втручанні у виборчий процес, змові проти нього та його передвиборчого штабу, стверджуючи, що саме українські хакери зламали сервер Національного комітету Демократичної партії.

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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перевірило цю заяву і не виявило жодних доказів того, що саме Україна причетна до пошкодження сервера, тому у ФБР спростували звинувачення.

Члени адміністрації Трампа-Пенса (тодішній віцепрезидент Майк Пенс) також заперечували українське втручання. Зокрема, директорка з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США Фіона Хілл спростувала заяви про втручання з боку України, додавши, що подібні звинувачення шкодять американо-українським відносинам. З нею погодилися й інші урядовці.

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Пізніше Трамп став учасником ще однієї справи, пов'язаної з Україною. У липні 2019 року він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Вони обговорили відносини між країнами, і Трамп звернувся до Зеленського з проханням ініціювати розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його родини. Це сталося за кілька днів після того, як Трамп заблокував нову партію військової допомоги Україні.

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Тоді члени Палати представників і Сенату розпочали розслідування, щоб встановити факт порушення закону, адже Трамп звернувся до іноземної держави з проханням про допомогу в особистій справі. Демократи з Палати представників ініціювали процедуру імпічменту Трампа, запевняючи, що президент зловживав владою та перешкоджав діям Конгресу. Вони проголосували за імпічмент, після чого протягом двох місяців справу розглядали в Сенаті. Процедуру імпічменту підтримали обидві партії, проте голосів було недостатньо, щоб усунути Трампа з посади. Після цього надання допомоги Україні розблокували, а уряд США намагався налагодити відносини з Україною.

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Після президентських виборів у 2020 році адміністрація Байдена-Гарріс тісно співпрацювала з Україною. У 2021-2024 роках США надали Україні військову, медичну, гуманітарну та фінансову допомогу на майже 200 мільярдів доларів. Після російського вторгнення Сполучені Штати запевняли, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно», і продовжуватимуть надавати допомогу стільки, скільки зможуть.

Гарріс неодноразово зустрічалась із Зеленським. До початку війни в лютому 2022 року вона зустрілася з ним у Німеччині та повідомила, як Сполучені Штати реагуватимуть у разі потенційного російського вторгнення в Україну. Тим часом у Білому домі заявили, що «Гарріс – завзята прихильниця тривалої підтримки України з боку США».

У червні 2024 року Гарріс відвідала Український мирний саміт у Швейцарії, де також поспілкувалась із Зеленським. Вони обговорили подальше надання американської допомоги. Гарріс оголосила про новий пакет допомоги на 1,5 мільярда доларів, підкресливши, що «в інтересах Америки дотримуватися міжнародних правил і норм», адже Україна допомагає «зміцнити безпеку та сприяє процвітанню Сполучених Штатів».

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Після таких заяв мільйонам американців цікаво, як розвиватимуться відносини між країнами під час ймовірного президентства Трампа або Гарріс.