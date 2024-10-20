Російська армія намагається перехопити ініціативу на Курщині. Однак ситуація залишається під контролем ЗСУ.

Про це завив головнокомандувач Олександр Сирський.

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Він відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області РФ.

Наступ ЗСУ у Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував, що заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій.

Було ухвалено низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

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«Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети», - написав Сирський.