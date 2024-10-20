Російська армія намагається перехопити ініціативу на Курщині. Однак ситуація залишається під контролем ЗСУ.
Про це завив головнокомандувач Олександр Сирський.
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Він відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області РФ.
Наступ ЗСУ у Курській області
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував, що заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій.
Було ухвалено низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.
«Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети», - написав Сирський.
Курська операція стимулює РФ до обміну полоненими, - ISW
Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що операція ЗСУ у Курській області стимулює Росію до обмінів полоненими.
Суд у Курську заарештував сімох українських військовополонених
Експерти ISW наголосили, що частота обмінів між Києвом та Москвою значно зросла після українського наступу на російській території.
Аналітики нагадали, що 18 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими - четвертий з початку української операції у Курській області в серпні 2024 року.
Під час останнього обміну вдалося звільнити 95 українських військових.