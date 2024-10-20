Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що операція ЗСУ у Курській області стимулює Росію до обмінів полоненими.

Про це йдеться у черговому звіті ISW.

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Як бої в Курській області впливають на обмін полоненими

Аналітики нагадують, що 18 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими - четвертий з початку української операції у Курській області в серпні 2024 року.

Україна звільнила 95 своїх воїнів.

Міноборони РФ також повідомило про повернення 95 російських військовополонених.

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Посередником в цьому обміні виступили Об’єднані Арабські Емірати.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що багато українських військових, яких повернули із полону, мають серйозні захворювання і важкі поранення. Також чимало з них втратили вагу через тортури та недоїдання у російському полоні.

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Раніше в ISW зазначали, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією значно зросла від початку української операції у Курській області. Причому обидві сторони загалом обміняли 267 військовополонених кожна під час трьох окремих обмінів.

Для порівняння, Україна і Росія провели лише три обміни військовополоненими у період із 1 січня до 6 серпня 2024 року, зауважують експерти.

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«ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення у Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію брати участь в обміні військовополоненими», - йдеться у звіті.

Україна звільнила з полону ще 95 захисників

18 жовтня Україна повернула з російського полону ще 95 захисників - 69 солдатів та сержантів і 26 офіцерів.

Цього разу вдалося звільнити захисників Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Серед них - чимало оборонців, яких РФ засудила на тривалі терміни.

«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», - розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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У відомстві додали, що це був 58-й обмін, організований Координаційним штабом. Загалом було звільнено 3767 людей.