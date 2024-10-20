«Пересування військ КНДР до Росії фіксується з супутника. До 12 тисяч військових, у Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків», - написав Коваленко.

У Владивостоці вже розгорнули спецназ. Він наразі складається з півтори тисячі військових.

Андрій Коваленко оприлюднив знімок, який, за його словами, показує перекидання військ КНДР до Росії.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Супутник зафіксував пересування 12 тисяч військових з Північної Кореї до Росії.

КНДР відправляє на війну в Україну своїх військових, - корейська розвідка

Цього тижня розвідка Південної Кореї заявила, що північнокорейський режим вирішив відправити своїх військових для підтримки РФ у війні проти України.

Йдеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

За даними південнокорейської розвідки, розгортання цих сил уже триває.

Згодом Служба національної розвідки Південної Кореї опублікувала серію супутникових зображень та інформацію щодо ймовірної присутності північнокорейських військ у Росії.