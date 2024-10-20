У Львові невідомі пошкодили 23 могили на полі почесних поховань Личаківського кладовища.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.
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У поліції вже відреагували та заявили, що з'ясовують обставини події.
На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових
За словами Євгена Бойка, сталося це близько третьої ночі.
Невідомі поглумилися над могилами на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.
Більшість пошкоджених могил - 17 - це могили українських воїнів.
Також постраждали три могили політвʼязнів та дві - волонтерів.
Поліція з'ясовує обставини наруги над могилами військових у Львові
Поліція отримала повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища зранку.
«Поліцейські Львівщини встановлюють зловмисників, які здійснили наругу на могилах наших Героїв», - йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб підозрюваних.
Вирішується питання правової кваліфікації події.