У Львові невідомі пошкодили 23 могили на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.

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У поліції вже відреагували та заявили, що з'ясовують обставини події.

На Личаківському кладовищі пошкодили могили військових

За словами Євгена Бойка, сталося це близько третьої ночі.

Невідомі поглумилися над могилами на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.

Більшість пошкоджених могил - 17 - це могили українських воїнів.

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Також постраждали три могили політвʼязнів та дві - волонтерів.