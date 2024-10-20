Сили оборони України вдарили по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2» у Липецькій області РФ.

Також наші воїни атакували завод Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області.

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Це підтвердили у Генеральному штабі.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи та відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

ЗСУ завдали удару по російському аеродрому

Ціллю українських воїнів на аеродромі «Липецьк-2» були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

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За даними штабу, тут також базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Сили оборони атакували завод Свердлова

Крім того, цієї ночі ЗСУ атакували завод ім. Я.М. Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ.

Тут виробляють хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

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Також, за наявною інформацією, на території підприємства зберігалися керовані авіаційні бомби.

Про атаку на завод вночі повідомляли місцеві пабліки. Зазначалося, що він є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин для різних галузей.