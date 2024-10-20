Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини загинув чоловік.

Про це повідомили в прокуратурі області.

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Окупанти вдарили по Шалигінський громаді у Шосткинському районі.

Обстріли прикордоння Сумщини 20 жовтня

Російські війська гатили з артилерії. Били протягом чотирьох годин.

Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура Шалигінської громади.

«20 жовтня 2024 року з 08:30 упродовж 4 годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району», - повідомили в прокуратурі.

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Жертвою росіян став 62-річний чоловік.

Під час атаки він був на території власного домоволодіння.

Пошкоджено будинки місцевих жителів.

Зранку росіяни вдарили по енергооб'єкту у Роменській громаді

У Ромнах на Сумщині вже відновили світло на об'єктах охорони здоров'я та критичної інфраструктури після ранкової атаки.

Про це повідомила міська влада.

Також частково підключено приватний сектор.

Ремонтні роботи тривають.

Зранку окупанти вдарили «шахедами» по енергетичному об'єкту району.

Без світла залишилося понад 37 тисяч споживачів у понад 100 населених пунктах.

Ніхто не постраждав. Є пошкодження приватного житлового сектору.