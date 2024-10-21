21 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по дитсадку в житловому кварталі Запоріжжя.

Відомо про трьох загиблих, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Удар балістикою по Запоріжжю 21 жовтня − подробиці

Кількість загиблих збільшилася до трьох. 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя.

У Запоріжжі з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка, повідомив Іван Федоров.

«З-під завалів у Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка. Чотирнадцять постраждалих, з яких троє у важкому стані, та один загиблий - такі наслідки ворожої атаки по обласному центру», - написав він.

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Пізніше керівник Запорізької ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 15.

Триває рятувальна операція та фіксація наслідків.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

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