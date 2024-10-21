Міжнародний валютний фонд погодився на новий графік, який містить чотири транші на загальну суму близько 2,612 млрд доларів для України, повідомляється в оновленому меморандумі МВФ.

Новий графік траншів кредиту МВФ для України на наступний рік передбачає такі зміни:

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березень 2025: транш на $917,5;

червень 2025: транш на $809,6;

серпень 2025: транш на $539,8;

грудень 2025: транш на $445,3.

Загальна сума підтримки від МВФ становитиме понад 2,6 млрд доларів, а раніше передбачалося, що у 2025 році Україна отримає два транші по 917,5 млн доларів.

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Україна очікувала отримати від МВФ ще $1,1 млрд

Нещодавно Україна очікувала транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Фінансова підтримка партнерів допомагає уряду фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення.

Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки з 37, передбачених Меморандумом з МВФ.

МВФ надав Україні 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США.