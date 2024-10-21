З російського полону загалом повернули 3767 українців та українок, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Повернення українців із полону − що треба знати

"Тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах... Майже всі [повернені українці − ред.] потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", – наголосив Зеленський.

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Він додав, що разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, український уряд має зробити все, щоб звільнити всіх.

Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів", – додав український Президент.

Україна повернула з полону 95 захисників

18 жовтня Україна повернула з російського полону ще 95 захисників.

Серед звільнених були 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Додому вдалося повернути захисників Маріуполя і "Азовсталі", Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини.

Більше по темі Україна повернула з полону 95 захисників Цього разу вдалося звільнити чимало оборонців, яких РФ засудила на тривалі терміни.

Це був 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом.