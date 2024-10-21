Багато культових мультфільмів отримали продовження у 2023 році. Тож це був багатий на хороше кіно рік, коли на широкі екрани потрапили як нові мультики, так і ті, що вже полюбили не лише діти, а й дорослі. Пропонуємо вам мультфільми для вечірнього перегляду всією сім'єю, які вже пройшли прокат у кінотеатрах і тепер доступні на стрімінгових платформах. Мавка. Лісова пісня Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Жанр: фентезі, комедія, пригоди Переказ класичної "Лісової пісні" знову показує нам простого хлопця Лукаша, який має талант до музики та присвятив своє життя грі на сопілці. Він мріє про те, щоб повністю віддатися музиці, але на цьому не заробиш грошей. Одного дня життя Лукаша повністю змінюється, коли він зустрічає Мавку і закохується в неї. Але це не просте кохання, адже воно існує ніби між двома світами: людей та духів лісу. Так, Мавка стикається зі складним вибором між своїм коханням і обов’язком. Ця дилема стає головною темою фільму, розкриваючи внутрішній конфлікт і протистояння між цінностями головної героїні. Advertisement Дивовижний Моріс

Жанр: мультфільм, комедія, пригоди Моріс – один із найвправніших аферистів у світі. Йому приписують унікальний талант, який має бути властивий кожному коту, а саме неймовірні здібності у ловлі щурів. Насправді все це постанова, яку кіт провертає разом зі своїм загоном розумних щурів. Вони діють як одна команда і ще жодного разу не зазнали невдачі. Моріс з’являється на сцені саме тоді, коли місто заполонили щурі, й за винагороду береться звільнити населення від цієї небезпеки. Проте одного разу подорож заводить його в місто, де все йде не за планом. То чи зможуть Моріс і команда впоратися з небезпекою? Людина-павук: Крізь всесвіт Advertisement Жанр: мультфільм, пригоди, фантастика Несподівано життя Майлза Моралеса змінюється. До нього повертається його найкраща подруга Ґвен Стейсі, яка зникла з невідомих причин. Перед ними стоїть важливе завдання – врятувати всіх людей-павуків від загадкового злодія. Подорожуючи різними мультивсесвітами, Майлз і Ґвен зустрічаються з численними новими людьми-павуками. Деякі з них вважаються злодіями, вбивцями та злочинцями, але тільки разом вони можуть протистояти ворогу. Рятувальний загін потрапляє у небезпечну пригоду, в якій кожен герой повинен зробити свій внесок для досягнення спільної мети. Стихії

Жанр: мультфільм, пригоди, романтика, екшн Advertisement Мультфільм розповідає про пригоди героїв у місті, яке складається з чотирьох стихій: води, вогню, повітря та землі. У центрі історії двоє дуже різних персонажів: Ембер із племені вогню та Вейд із племені води. Вони мають зовсім різний життєвий досвід і ставлення до проблем. Окрім того, вони взагалі не схожі, адже вона запальна та гаряча, а він милий та добродушний. Разом зі своїми друзями вони намагаються подолати всі перешкоди та врятувати не лише сімейний бізнес Ембер, а й вогняне місто взагалі. Тож чи вдасться молодим героям зробити правильний вибір? Втеча з курника: Світанок наґетса Жанр: мультфільм, сімейний, пригоди, комедія Колись давно курочки й півні вже намагалися втікти з курника та почати нове життя. Так, головні герої знайшли прихисток на віддаленому острові, де немає людей. Тут вони довго насолоджувалися щасливим і безтурботним життям, аж поки на горизонті не виникла нова загроза. Курятина все ще в ціні, а за парочку курочок можна отримати добрі гроші на виробництві фастфуду. Тож птахам знову доведеться захищатися, відповідаючи на цей виклик. Advertisement Кіт у чоботях 2: Останнє бажання

Жанр: мультфільм, пригодницький, сімейний, фільм-казка Улюбленець долі, безстрашний воїн і просто рудий муркотун — Кіт у чоботях знову з вами. Котик із пронизливим поглядом і характером Антоніо Бандераса підкорив глядачів ще у "Шреку 2". Тепер же він отримав власну повнометражну історію, яка точно зможе зачепити щось у серцях як дорослих, так і дітей. Advertisement Ведучи веселе та сповнене пригод життя, Кіт не помітив, як втратив вже 8 життів. Тож, бажаючи врятувати останнє, він тікає від смерті та опиняється в котячому притулку. Але історія про Зірку Бажання, яка може повернути йому втрачені життя, знову кличе героя до пригод. Нікчемний я - 4 Жанр: анімаційний фільм, пригоди, комедія Чарівний і талановитий злодій Ґру пережив вже багато пригод: знайшов нову родину, поєднався зі своїм справжнім коханням і навіть обрав собі покликання життя. У їхній сім'ї все було чудово, але зараз для Ґру та його дівчаток розпочинається новий етап життя. В домі з'являється веселий маленький бешкетун — Ґру молодший, який точно знає, як насолити татові. Окрім цього, перед героями раптово постає новий виклик у вигляді небезпечного ворога, що хоче зіпсувати їм життя. Тож на родину чекає грандіозне протистояння, сповнене неймовірних пригод! Думками навиворіт - 2