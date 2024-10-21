Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до постачання багі “Варан”.

Цей український транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для надскладних умов експлуатації, повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Багі “Варан” - що відомо

Багі "Варан" призначений для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

Транспортний засіб спроєктували й виготовили на українському підприємстві. Його основа – це силовий каркас для надскладних умов експлуатації.

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На багі встановлені потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач.

Більшість вузлів, агрегатів і механізмів мають комплектуючі популярних світових автовиробників.

“Варан” проєктував інженер, який має багаторічний досвід ремонту й експлуатації автомобілів.

На етапі проєктування військові зазначили, що транспортний засіб має мати бути: швидким, маневреним, ремонтопридатним, максимально низьким, прохідним.

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг.

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Ємності бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям.

На піску “Варан” розвиває швидкість понад 100 км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся.

До експлуатації в ЗСУ допустили дрон “Чаклун” українського виробництва

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Він збудований за літаковою схемою і ефективно працює навіть за поганих погодних умов.

Безпілотний комплекс досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний.