Члени Європейського Союзу в січні можуть відновити дискусії про нові санкції проти російської економіки, пише Politico.

Нові санкції ЄС проти Росії − подробиці

У січні Угорщина завершить своє піврічне головування в Раді ЄС, а Європарламент затвердить новий склад Єврокомісії.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, скориставшись головуванням своєї країни, фактично припинив розмови про санкції.

"В Україні наближається сувора зима, але також і кінець катастрофічного головування Угорщини. Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування Угорщини, будуть вирішені з необхідною терміновістю", − наголосив високопоставлений дипломат ЄС.

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З 1 січня в Раді ЄС головуватиме Польща, і Варшава хоче використати свій термін для посилення боротьби з "російськими енергоносіями, які надходять до ЄС і залишаються критичним джерелом доходів Кремля".

Більше по темі Росія висуває чергові звинувачення у корупції експосадовцям Міноборони Також під хвилю звільнень потрапили посадовці зі слідчого комітету, міністерства з надзвичайних ситуацій та федеральної служби виконання покарань.

Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Федеральна рада Швейцарії ухвалила решту обмежень 14-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Швейцарія приєдналася до останнього санкційного пакета ЄС, який Федеральна Рада не схвалила у липні. Країна ще більше посилила обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення військово-технічного потенціалу Росії.

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9 липня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) запровадив санкційні обмеження проти 69 фізичних та 86 юридичних осіб, пов’язаних з Росією.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.