Цього року справ про неплатоспроможність побільшало майже вдвічі за останні 4 місяці, повідомив Опендатабот.

Скільки відкрили справ про банкрутство у 2024 році

У 2024 році відкрили вже 651 справу щодо банкрутів. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази.

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Наразі відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік, коли розглядали 575 справ.

Інфографіка: Опендатабот

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У якому віці найчастіше стають банкрутами

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди від 25 до 45 років, а це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

Інфографіка: Опендатабот

Де в Україні найбільше банкрутів

51% банкрутів є жінками, а ще 48% припадає на чоловіків.

Найбільше банкрутів у столиці: 15% від загальної кількості. Лідером серед банкрутів також є Київщина з 9%, а замкнула топ Дніпропетровщина з 8% від загальної кількості.

Інфографіка: Опендатабот

"Понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності", − пояснив арбітражний керівник Денис Лихопьок.