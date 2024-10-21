У ніч на 21 жовтня Сили оборони України перетворили на попіл російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українські бійці знищили російський ЗРК "Бук-М3" - що відомо

У межах виконання завдань підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ співпрацювали у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Advertisement

Залежно від модифікації його вартість може становити від 40 до 50 млн доларів США.

Характеристики ЗРК "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" - це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності.

Він призначений для:

боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями

обстрілу радіоконтрастних наземних цілей

ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії.

Робота зі створення та постійного покращення комплексу триває з 2007 року.

Сили оборони ОК"Південь" знищили російський ЗРК «Оса» за $10 млн

8 жовтня українські захисники знищили російський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ".

Його вартість складає близько 10 млн доларів.

Після знищення ворожого зенітно ракетного комплексу російські військові шукають нове прикриття.