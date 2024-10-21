В окупованій Старобільщині на Луганщині вчителі пропонують старшокласникам гроші та соцпакет за підписання контракту з російською армією, повідомила Луганська обласна державна адміністрація.
Учням пропонують гроші за контракт з армією Росії на ТОТ − подробиці
Місцеві старшокласники за рік або два підпадуть під умови призову, але педагоги наголошують саме на укладанні контракту задля отримання коштів. Так, старшокласники одразу підуть на фронт, де росіянам треба значна кількість піхоти.
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У так званій "ЛНР" впроваджують нестандартні методи для виявлення чоловіків призовного віку та підвищення показників мобілізації: відкриття осередків "Батьки Росії", куди запрошують приєднуватися чоловіків.
Ці територіальні відділення розпочали роботу в Кадіївці та Станиці Луганській. Згодом планується запуск і в Сіверськодонецьку.
Вербування відбувається через Телеграм-бот, де потрібно вказати особисті дані, зокрема про дітей, які далі надійдуть до військкоматів.
На ТОТ Луганщини росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом
У школі № 11 у місті Хрустальне на Луганщині росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом.
Планується нібито підготовка кадетів уже з п'ятого класу. Щодня учням дві години на день викладатимуть заняття зі стройової підготовки.Діяльність спеціального класу куруватиме так зване "Міністерство внутрішніх справ ЛНР".
Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань.
Росіяни подвоять кількість учнів шкіл з військовим вишколом на тимчасово окупованих територіях до кінця навчального року. Це станеться насамперед на базі Нахімовського училища у Маріуполі. У казарми цього мілітарного закладу заселили 240 дітей віком від 10 до 13 років, а у 2025 році таких дітей вже має бути 560.