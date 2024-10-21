В окупованій Старобільщині на Луганщині вчителі пропонують старшокласникам гроші та соцпакет за підписання контракту з російською армією, повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

Учням пропонують гроші за контракт з армією Росії на ТОТ − подробиці

Місцеві старшокласники за рік або два підпадуть під умови призову, але педагоги наголошують саме на укладанні контракту задля отримання коштів. Так, старшокласники одразу підуть на фронт, де росіянам треба значна кількість піхоти.

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У так званій "ЛНР" впроваджують нестандартні методи для виявлення чоловіків призовного віку та підвищення показників мобілізації: відкриття осередків "Батьки Росії", куди запрошують приєднуватися чоловіків.

Ці територіальні відділення розпочали роботу в Кадіївці та Станиці Луганській. Згодом планується запуск і в Сіверськодонецьку.

Вербування відбувається через Телеграм-бот, де потрібно вказати особисті дані, зокрема про дітей, які далі надійдуть до військкоматів.