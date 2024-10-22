Українські енергетики відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Лінія була пошкоджена внаслідок чергових російських обстрілів 21 жовтня, повідомило Міністерство енергетики України.

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Яка ситуація з живленням на Запорізькій АЕС

"Енергетики оперативно відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли", - ідеться у повідомленні.

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Таким чином, тимчасово окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення.

"Вкотре наголошую, через окупацію Запорізької АЕС ворогом ситуація на станції залишається загрозливою. Лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Росія знову пошкодила лінію живлення на Запорізькій АЕС

21 жовтня внаслідок російських обстрілів була пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

ЗАЕС була зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

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Якщо буде пошкоджена і друга лінія, на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.