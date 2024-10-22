Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

Рішення було ухвалене на тлі скандалів, пов'язаних із зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.

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Про це ідеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора України.

Костін звільнився з посади генпрокурора - що відомо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

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Як зазначив Костін, зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки та розслідування у зв'язку з фактами зловживання, зокрема, і в системі органів прокуратури України.

Він вважає абсолютно правильною позицію Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення, але й персональна відповідальність. Зокрема, політична відповідальність.

"Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", - повідомив Костін.

Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК - подробиці

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуації з Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

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Зокрема, через зловживання посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

«Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців», - зазначив Зеленський.

Доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.

«Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав генеральний прокурор Андрій Костін. РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом», - зазначив Зеленський.

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Серед таких рішень, зокрема:

цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій

реальна перевірка декларацій членів МСЕК

перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців

аудит відповідних пенсійних нарахувань

законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям держорганів.

«Вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив Премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств.

Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України», - підсумував Президент.

Затримання посадовців МСЕК в Україні - що варто знати

22 жовтня Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.

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У неї виявили понад 450 тис. доларів і колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами, а також російський паспорт її сина.

5 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК.

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні. Син посадовиці займає керівну посаду у Пенсійному фонді у Хмельницькій області.

Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.