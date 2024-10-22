Лідеру російського музичного колективу заочно оголосили підозру за збір і передачу коштів для забезпечення російської армії під час тимчасового захоплення території України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Музиканту з РФ оголосили про підозру у фінансуванні війни

Ідеться про Міхаїла Маваші - проросійського виконавця-націоналіста, який відкрито підтримує вторгення Росії в Україну та збирає кошти для армії РФ.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Музикант, маючи ідейні переконання та підтримуючи дії Кремля щодо України, восени 2022 року заснував громадсько-політичне об’єднання.

Однією з цілей організації стала діяльність, спрямована на матеріальне забезпечення російських військовослужбовців під час тимчасового захоплення території України.

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Підозрюваний у соцмережах веде активну пропаганду щодо грошових пожертв від своєї аудиторії.

Фото: Офіс Генерального прокурора України

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У своїх зверненнях наголошує, що донати йдуть не на гуманітарні потреби, а виключно на військову допомогу учасникам так званої “СВО”.

Також фігурант публічно заявляє про перекази на банківські рахунки від підписників мільйонів рублів.

За ці кошти здійснюється придбання та передача в зону бойових дій військового обладнання, амуніції, засобів індивідуального захисту тощо.

Серед іншого засновник організації звітував про поїздку у тимчасово окуповані армією РФ Луганськ і Маріуполь для передачі автомобілів військовим формуванням РФ, які там дислокуються.

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СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу

12 червня СБУ зібрала докази на російського актора і музиканта Віталія Гогунського, який публічно підтримує війну Росії проти України.

Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих Росією територіях України.

При цьому виступає із «патріотичними» піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. «СВО» та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.