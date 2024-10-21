Російські обстріли знову пошкодили одну із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
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На Запорізькій АЕС пошкоджено лінію живлення
"Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України", - ідеться у повідомленні.
Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.
Якщо буде пошкоджена і ця лінія, на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.
Росія вдарила по підстанції на Запорізькій АЕС
1 жовтня Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію.
Внаслідок атаки на магістральну підстанцію була знеструмлена одна з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.
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Станція опинилася на межі блекауту, а енергетики працювали над ліквідацією наслідків російського обстрілу для оперативного відновлення повноцінного живлення АЕС.
Росіяни використовують Запорізьку атомну електростанцію як територію для навчання пілотів FPV-дронів. Ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.
3 жовтня українські енергетики відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.