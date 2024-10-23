Від початку року в Україні викрали 765 автомобілів, повідомив Опендатабот.

Скільки авто викрали під час повномасштабної війни

Наразі 765 викрадених авто є найнижчим показником від початку великої війни. За той самий час у 2023 році зафіксували майже вдвічі більше подібних злочинів − 1,2 тис. Пік активності крадіжок припав на початок повномасштабної війни − 11,7 тис. випадків.

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Інфографіка: Опендатабот

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Де в Україні найчастіше крадуть авто

Найбільше автокрадіжок фіксується в Донецькій та Херсонській області − 256 та 166 відповідно. Це половина від загальної кількості викрадених авто цього року.

Третє місце зі 104 крадіжками цьогоріч посіла Волинська область, однак у 2023 році антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто.

Інфографіка: Опендатабот

Які авто найчастіше крадуть в Україні

Найбільше крадуть легкових автомобілів − 516 транспортних засобів у 2024 році. Наслідують вантажівки та мотоцикли − 98 та 42 відповідно. Минулого року популярними були й автопричепи − 113 справ.

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Протягом повномасштабної війни вкрали найбільше ВАЗів − 2,4 тис., ГАЗів − 1 тис. та RENAULT − 750 автівок.

Рік до року топ авто змінюється: так, у 2023 році у трійці лідерів VOLKSWAGEN посунув RENAULT, а у 2024 найбільш популярними для крадіжок стали автівки NISSAN. Однак ВАЗ і VOLKSWAGEN також тримаються в трійці лідерів.

Інфографіка: Опендатабот

Серед моделей найбільше постраждали MITSUBISHI L200, а також NISSAN NAVARA, а також VOLKSWAGEN TRANSPORTER.