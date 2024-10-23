Кабінет міністрів України постановив провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.

Відповідна постанова опублікована на урядовому порталі.

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Підприємства знову перевірять на критичність для бронювання від мобілізації

Кабмін вніс зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

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Визначається, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими при потребі проводить перевірку відповідності критеріям.

За результатами проведеної перевірки орган має прийняти одне з таких рішень:

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їх статус,

про відповідність підприємства, установи, організації критеріям.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

В Україні ліквідують МСЕК - що відомо

22 жовтня президент України Володимир Зеленський видав указ про протидію правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам.

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Так, у Верховну Раду буде внесено законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Указ опублікований на сайті Президента України.

Серед іншого, цим указом уряду разом із Офісом генерального прокурора доручено невідкладно:

підготувати і внести у парламент законопроєкт щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури

закріпити відповідні соцгарантії для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України

провести повторні перевірки рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Кабмін разом із Державною прикордонною службою та іншими зацікавленими органами має внести зміни до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання держкордону експосадовцями, які мають інвалідність.

За фіктивні інвалідності, які виявлятимуть після перевірки посадовців, відкриватимуться кримінальні справи.