Мільярдер і співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс міг пожертвувати близько 50 мільйонів доларів некомерційній організації, яка підтримує виборчу кампанію кандидата у президенти США Камали Гарріс.

Про це повідомляє New York Times.

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Білл Гейтс, можливо, дав кошти на виборчу кампанію Гарріс

За даними джерел видання, про свою пожертву один із найбагатших людей у світі сказав у приватному спілкуванні.

Відомо, що ця допомога мала залишитися в таємниці.

Досі мільярдер публічно не підтримував Гарріс, та загалом утримувався від подібних донатів.

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Співрозмовників видання зазначив, що Гейтс зробив пожертву Future Forward - головній організації зі збору коштів на підтримку Гарріс.

У приватних розмовах з друзями та іншими людьми Гейтс висловив стурбованість щодо того, яким би могло бути друге президентство Дональда Трампа, хоча й сказав, що міг би працювати з будь-яким із кандидатів.

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Зазначається, що у Гейтса немає тісних відносин з Гарріс, проте він привітав роботу адміністрації Байдена-Гарріс щодо боротьби зі змінами клімату.

Крім того, у Фонді Білла та Мелінди Гейтс серйозно стурбовані можливими скороченнями програм планування сім'ї та глобальної охорони здоров'я у разі обрання президентом Трампа.

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За три місяці Ілон Маск вніс 75 млн доларів у протрампівський комітет

З липня Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

За кілька місяців PAC America став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

Разом із ним внески зробили й близькі союзники Маска, зокрема співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне і Шон Магуайр та криптоінвестори Кемерон і Тайлер Вінклвосси.

Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

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12 серпня експрезидент США Дональд Трамп дав інтерв'ю Маску.

Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада.

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