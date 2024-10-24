Концерти Олі Полякової, мюзикл "Кабаре", Підпільний Стендап, виставка Future Generation Art Prize, Щедрий маркет від Всі.Свої — ці та інші події відбудуться в Києві 25–27 жовтня.

Future Generation Art Prize

Виставка номінантів 7-го конкурсу міжнародної премії Future Generation Art Prize присуджується раз на два роки з метою відкриття нових імен у світі сучасного мистецтва. Вона також існує задля підтримки молодого покоління художників і художниць, щоб надати їм шанс проявити себе та повірити в себе.

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На цій виставці будуть представлені роботи 21 митця з різних куточків світу. Ви побачите твори: Сінзо Аанза (Конго), Джуліан Абрахам "Тогар" (Індонезія), Андрюс Арутюнян (Литва), Салім Байрі (Марокко), Вероніка Гапченко (Україна), Нолан Освальд Денніс (Південна Африка), Дана Кавеліна (Україна) та інші. Всі роботи художників розкривають тему сучасності й світу в якому ми живемо, зачіпаючи соціальні, політичні й екологічні питання.

Коли: 4 жовтня – 19 січня 2025 року, ср-нд, 12:00-20:00

Де: PinchukArtCentre, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2

Ціна: Вхід вільний

Дикий театр представляє "Гей-парад"

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Якщо ви ще не знайомі з Диким театром, то комедія про тарифи та стереотипи "Гей-парад" це чудова можливість побачити його вистави. Саме через неї ви зможете зрозуміти чи достатньо ви "дикі", щоб стати поціновувачем їх творчості. Бо до Дикого театру не можна бути байдужим, ви чи полюбите його, чи зненавидите з першого ж перегляду.

Вистави розповідає про те, як у звичайному-звичайному Києві, у звичайній-звичайній хрущовці, жила звичайна-звичайна сім’я. Все як у людей: мама-вчителька, батько "у пошуках робити", двоє дітей-дармоїдів, кум-гомофоб, на комуналку не вистачає. Поки одного разу їм не запропонували дуже вигідну, але незвичайну субсидію, і щоб її отримати, вся родина має піти на кардинальні зміни у житті.

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Коли: 25 жовтня 2024, 18:30

Де: Сцена 6 (станція метро Голосіївська)

Ціна: 300 - 800 грн. Квитки

Підпільний Стендап

Underground Standup Club запрошує всіх поціновувачів гумору на вечір сміливої української комедії від "Підпільного Стендапу". Це чудова можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки.

Вас чекатимуть:

Ігор Нерівний. Гарний, розумний та дотепний автор дуже зухвалої комедії.

Антон Стенюк. Конор МакГрегор Українського стендапу. Комік, котрий жартує та сміється над собою і навколишнім світом. Один із Королів Крінжу.

Юра Коломієць. Амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених шоу на YouTube.

Андрій Бережко. Стендап-комік та сценарист.

Як завжди 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

Коли: 25 жовтня 2024, 18:30

Де: Underground Standup Club, вулиця Золотоворітська, 15

Ціна: 250 - 450 грн. Квитки

Мюзикл "Кабаре"

Бродвейський мюзикл 1966 року за п'єсою Джона Ван Друтена "Я — камера", що створена на основі роману Крістофера Ішервуда "Прощавай, Берліне". Світова прем'єра мюзиклу відбулася на Бродвеї 20 листопада 1966 року. За час свого існування мюзикл "Кабаре" вже встиг здобути численні нагороди, зокрема кілька премій "Тоні".

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Ставить чудове шоу український шоубалет Freedom спільно з Молодим театром. Цей проєкт зробили багато митців та талановитих людей. Разом вони створили шедевр й отримали ліцензію на 20 показів. "Кабаре" це режисура Олени Коляденко, гра оркестру під керівництвом Дмитра Саратського, пристрасна хореографія від Freedom ballet, авторські костюми від Дарії Білої та гра акторів Молодого театру.

Коли: 25-27 жовтня, 18:00

Де: Молодий театр, вул. Прорізна, 17

Ціна: Від 3000 грн. Квитки

Концерт Олі Полякової

Щороку Оля Полякова робить грандіозне шоу в Палаці спорту у свій день — 26 жовтня. Тож цей рік не мав стати винятком. Концерт співачки відбудеться у звичній локації, там прозвучать кращі пісні її нового українськомовного репертуару. Вони всі напрацьовані за останні 2,5 роки.

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Присутнім буде й характерний для шоу Полякової танцювальний вайб. Адже кажуть, що до програми увійдуть пісні від шведських композиторів та треки з майбутнього, вже другого, українськомовного альбому Олі.

Коли: 26 жовтня, 19:00

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Ціна: 500-5000 грн. Квитки

ВСІ. СВОЇ. Щедрий маркет

Цього разу маркет "ВСІ. СВОЇ." збирає 150+ локальних брендів в одному місці. Будуть представлені найкращі серед найкращих, адже організатори готують тільки все ліпше для своїх відвідувачів.

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Серед представлених напрямів: "Дім та декор", "Гастрономія", "Одяг та взуття", "Аксесуари", "Прикраси". Буде багато виробів з кераміки, домашнього текстилю, різноманітний декор, зручні кошики та ароматні свічки для дому.

Окрім цього, гості зможуть скуштувати смачні наїдки. Продаватиметься як крафтовий сир, так й солодощі, мед та напої. Й звісно ж куди ж без маркету одягу. На відвідувачів також чекають майстер-класи від українських виробників та лекції на найкрасивішій терасі міста.

Коли: 26-27 жовтня, 10:00-20:00

Де: Вул. Десятинна, 12

Ціна: Вхід вільний

HALLOWEEN: “The fall of Eden” від Latexfauna

Цього Хелловіну Osocor Residence представить вам ексклюзивний івент. Всі бажаючі зможуть стати свідками першого гріхопадіння в історії людства. “The fall of Eden” захопливе шоу про спокуси, бажання і падіння людства, що втілюється у символічній формі.

Гостями вечора буде популярний гурт Latexfauna. Їхня легка та провокаційна музика налаштує вас на відповідний лад. Потім всі глядачі побачать театральну виставу “The fall of Eden”, а завершуватиме шоу програму електронна музика.

Коли: 26 жовтня, 19.00

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Ціна: 800-1500. Квитки

Симфонія льоду та полум'я від LUMOS Orchestra

Цього разу неймовірний LUMOS Orchestra представляє вам справжню історію Дому драконів, де ви зможете опинитися в чарівному світі Джорджа Мартіна. Відчуйте себе одним з Таргарієнів, Старків, Ланістерів або Баратеонів.

"Симфонія льоду та полум'я" — це грандіозне шоу за участі оркестру LUMOS Orchestra, Галицького камерного хору "Євшан" і солістів. Все продумано до дрібниць: від музичного ряду до надзвичайних костюмів в стилі "Гри престолів" та "Дому драконів". Для створення проєкту використані тематичні декорації та анімація, задіяні старовинні музичні інструменти.

Коли: 27 жовтня, 18:00

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: 600-1790 грн. Квитки