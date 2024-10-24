Німеччина, США, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія поки не підтримують запрошення України до НАТО пише Politico, цитуючи чотирьох американських і натівських чиновників.

Чому країни НАТО виступають проти запрошення України − подробиці

"Альянс на сьогодні не досягнув тієї точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні", − пояснила пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

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Головні члени альянсу стурбовані тим, що їх втягнуть у війну з Росією.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО робить усе можливе, щоб Альянс не став стороною війни, і щоб ця війна "не перетворилася на набагато більшу катастрофу".

Угорщина та Словаччина чинять опір через те, що їхні лідери займають прокремлівську позицію. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вступ України "стане гарною основою для Третьої світової війни", і пообіцяв, що "ніколи не погодиться" на це.

Більше по темі Польщі важко збивати російські ракети над Україною − польський дипломат Польща надасть Україні решту винищувачів МіГ-29 тоді, коли компенсує власну нестачу, а також надасть Києву додаткові обсяги електроенергії в зимовий період.

"Країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія ховаються за США та Німеччиною", − наголосив один із чиновників НАТО.

Другий чиновник зауважив, що країни "підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації", почнуть виступати проти більш публічно.

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Які країни НАТО підтримують запрошення України до Альянсу

Однак країни Балтії та Польща ставляться до пропозицій запросити Україну до Альянсу з більшим ентузіазмом.

Польща, зокрема, виступає за "відкриття перспективи членства в НАТО для України".

Офіційні особи, які спілкувалися з Politico, наголосили, що ані США, ані Німеччина не заперечують можливий вступ України до Північноатлантичного союзу.

У НАТО відсутній консенсус щодо запрошення України

Наразі в Північноатлантичному союзі нема консенсусу щодо запрошення України до Альянсу.

За даними представника Білого дому, і чинний президент Штатів Джо Байден, і інші представники США хочуть, щоб Україна отримала "становище сили".

Усі члени НАТО мають бажання продовжувати надавати військову допомогу Україні.

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Новий генсек Альянсу заявляв, що Північноатлантичний союз продовжить підтримку України попри погрози з боку Росії.