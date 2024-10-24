Від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії, повідомив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

3 тис. військових КНДР відправили до Росії − подробиці

"За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі з району Вонсан у Північній Кореї до Владивостока, Росія. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", − пояснив Кірбі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

За його словами, Штати поки не знають, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях, однак це "безумовно, викликає велике занепокоєння".

Він додав, що після проходження навчання їх можуть відправити на захід Росії для участі в бойових діях проти ЗСУ.

"Ми поінформували український уряд про наше розуміння цієї ситуації та, безумовно, тісно консультуємося з іншими союзниками, партнерами та країнами регіону щодо наслідків такого драматичного кроку і щодо того, як ми можемо на нього відреагувати", − зауважив радник Білого дому.

Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови
Більше по темі

Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови

За його словами, Путін ніколи не застосує ядерну зброю, яка розміщена у Білорусі, без особистої згоди президента Білорусі.

НАТО підтвердило присутність північнокорейських військ у Росії

Члени НАТО підтвердили, що Північна Корея відправила власні війська до Росії.

Росія домовилася з Північною Кореєю про "обмін послугами", частиною якого стане те, що КНДР відправить свої війська, зокрема, 500 офіцерів і трьох генералів, для підтримки російських військових.

Advertisement

Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.

Пхеньянський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тис. військових, серед яких є спецпризначенці.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Чи можуть елітні війська Північної Кореї врятувати армію РФ під Курськом? Росія
Чи можуть елітні війська Північної Кореї врятувати армію РФ під Курськом?
Київ Пост
1г тому
Південна Корея відреагує на появу військових КНДР в Україні Росія
Південна Корея відреагує на появу військових КНДР в Україні
Київ Пост
1г тому
Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови Путін
Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови
Київ Пост
1г тому
ГУР попередило про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України Київ
ГУР попередило про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України
Київ Пост
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній Сили оборони вночі знищили майже всі ворожі "Шахеди"
Далі » Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій на 25-27 жовтня 2024 року