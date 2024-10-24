Від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії, повідомив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

3 тис. військових КНДР відправили до Росії − подробиці

"За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі з району Вонсан у Північній Кореї до Владивостока, Росія. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", − пояснив Кірбі.

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За його словами, Штати поки не знають, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях, однак це "безумовно, викликає велике занепокоєння".

Він додав, що після проходження навчання їх можуть відправити на захід Росії для участі в бойових діях проти ЗСУ.

"Ми поінформували український уряд про наше розуміння цієї ситуації та, безумовно, тісно консультуємося з іншими союзниками, партнерами та країнами регіону щодо наслідків такого драматичного кроку і щодо того, як ми можемо на нього відреагувати", − зауважив радник Білого дому.

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НАТО підтвердило присутність північнокорейських військ у Росії

Члени НАТО підтвердили, що Північна Корея відправила власні війська до Росії.

Росія домовилася з Північною Кореєю про "обмін послугами", частиною якого стане те, що КНДР відправить свої війська, зокрема, 500 офіцерів і трьох генералів, для підтримки російських військових.

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Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.

Пхеньянський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тис. військових, серед яких є спецпризначенці.