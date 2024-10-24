Від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії, повідомив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.
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"За нашими оцінками, ці солдати прибули на кораблі з району Вонсан у Північній Кореї до Владивостока, Росія. Потім ці солдати попрямували далі до численних російських військових полігонів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", − пояснив Кірбі.
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За його словами, Штати поки не знають, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях, однак це "безумовно, викликає велике занепокоєння".
Він додав, що після проходження навчання їх можуть відправити на захід Росії для участі в бойових діях проти ЗСУ.
"Ми поінформували український уряд про наше розуміння цієї ситуації та, безумовно, тісно консультуємося з іншими союзниками, партнерами та країнами регіону щодо наслідків такого драматичного кроку і щодо того, як ми можемо на нього відреагувати", − зауважив радник Білого дому.
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