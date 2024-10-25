Цього року в Україні зафіксували 1 808 звернень громадян щодо порушення мовного закону, повідомив Опендатабот.

Кількість протоколів за порушення мовного закону

Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайтів. Кількість звернень становить 525 звернень. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 288 або випадках. Ще 247 порушень повʼязані з рекламою.

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Київ лідує − 706 звернень у 2024 році. До антирейтингу потрапили Одещина (326 звернень), Харківщина (149) і Дніпропетровщина (148).

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Інфографіка: Опендатабот

Скільки штрафів наклали за порушення мовного закону

Покарань за зверненнями стало більше. 216 протоколів склали на порушників мовного закону цьогоріч, що у 1,7 раза більше, ніж за весь минулий рік, коли склали 128 протоколів.

Найбільше протоколів стосуються відсутності української версії сайтів − 42% від загальної кількості. Наразі вже наклали 64 штрафи за порушення мовного закону, що втричі більше, ніж за весь попередній рік. Винесли також 91 попередження, проти 61 у 2023 році.

Інфографіка: Опендатабот