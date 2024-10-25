Кабінет міністрів України затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

Міністерства невідкладно винесуть на розгляд уряду іншу законопроєкту щодо реформи МСЕК, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Уряд затвердив план протидії порушенням у МСЕК

На виконання рішень Ради національної безпеки і оборони та Президента уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

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Шмигаль зазначив, що медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

"Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК", - зауважив він.

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Пенсійний фонд разом з Державним бюро розслідувань, Національною поліцією та Службою безпеки України мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.

Міністерства пріоритетно повинні надати законопроєкти щодо МСЕК

Міністерство охорони здоров'я і Мінсоцполітики мають невідкладно винести на засідання уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

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"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підкреслив Шмигаль.

В Україні ліквідують МСЕК - що відомо

22 жовтня президент України Володимир Зеленський видав указ про протидію правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам.

Так, у Верховну Раду буде внесено законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Указ опублікований на сайті Президента України.

Серед іншого, цим указом уряду разом із Офісом генерального прокурора доручено невідкладно:

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підготувати і внести у парламент законопроєкт щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури

закріпити відповідні соцгарантії для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України

провести повторні перевірки рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Кабмін разом із Державною прикордонною службою та іншими зацікавленими органами має внести зміни до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання держкордону експосадовцями, які мають інвалідність.

За фіктивні інвалідності, які виявлятимуть після перевірки посадовців, відкриватимуться кримінальні справи.

23 жовтня Кабмін постановив провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.