27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть використані Росією в зонах бойових дій, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Росія незабаром застосує перших військових КНДР у зонах бойових дій − подробиці

"Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни", − зауважив Президент.

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Зеленський наголосив, що це і є причиною потреби принципової та рішучої реакції світових лідерів.

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За його словами, залучення КНДР до бойових дій має отримати у відповідь "не заплющені очі та розгублених коментарів", а значний тиск на Москву та Пхеньян заради дотримання Статуту ООН тп покарання за ескалацію війни.

Буферна зона на Курщині − що треба знати

Президент наголосив, що бБуферна зона на російській території убезпечує Україну від розширення війни на сході держави та забезпечує відчутні російські втрати.

"Головнокомандувач доповів щодо виконання завдань нашими підрозділами у визначених районах Курської області", − зазначив Зеленський.

Український президент також додав, що на Донеччині ситуація загострена, однак бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення росіян.

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Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні

На підсумковій пресконференції саміту БРІКС у Казані російський президент Владімір Путін вперше прокоментував участь військових із Північної Кореї у війні.

Путін зауважив, що "не дії Росії призвели до ескалації" та назвав Революцію Гідності 2014 року "державним переворотом".

Він союзників України в тому, що вони озброюють ЗСУ та допомагають воювати.

Представники КНДР називали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.

Північнокорейський режим відправив 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

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На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.