27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть використані Росією в зонах бойових дій, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Росія незабаром застосує перших військових КНДР у зонах бойових дій − подробиці
"Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями. Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни", − зауважив Президент.
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Зеленський наголосив, що це і є причиною потреби принципової та рішучої реакції світових лідерів.
За його словами, залучення КНДР до бойових дій має отримати у відповідь "не заплющені очі та розгублених коментарів", а значний тиск на Москву та Пхеньян заради дотримання Статуту ООН тп покарання за ескалацію війни.
Буферна зона на Курщині − що треба знати
Президент наголосив, що бБуферна зона на російській території убезпечує Україну від розширення війни на сході держави та забезпечує відчутні російські втрати.
Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні
"Головнокомандувач доповів щодо виконання завдань нашими підрозділами у визначених районах Курської області", − зазначив Зеленський.
Український президент також додав, що на Донеччині ситуація загострена, однак бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення росіян.
Путін вперше прокоментував участь військ Північної Кореї у війні
На підсумковій пресконференції саміту БРІКС у Казані російський президент Владімір Путін вперше прокоментував участь військових із Північної Кореї у війні.
Путін зауважив, що "не дії Росії призвели до ескалації" та назвав Революцію Гідності 2014 року "державним переворотом".
Він союзників України в тому, що вони озброюють ЗСУ та допомагають воювати.
Представники КНДР називали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.
Північнокорейський режим відправив 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.
На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.