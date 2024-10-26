У Грузії у суботу, 26 жовтня, почалося голосування на парламентських виборах.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом на всій території країни, крім окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону.

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Про це повідомляє News Georgia.

За даними Центральної виборчої комісії, у Грузії налічується 3044 виборчі дільниці.

Ще 67 дільниць працюватимуть за межами країни - у 53 містах 42 країн світу.

У Грузії розпочалися парламентські вибори

Загалом за депутатські мандати змагаються 18 політичних партій.

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Щоб потрапити до парламенту, партії мають подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

Парламентські вибори вперше проходять за новими правилами - 150 депутатів вперше обирають не за змішаною, як раніше, а за повністю пропорційною системою.

Якщо жодній партії не вдасться отримати більшість місць у парламенті, потрібно буде формувати коаліційний уряд.

Як пише Эхо Кавказа, за парламентськими виборами у Грузії спостерігатимуть 102 місцеві та 64 міжнародні організації. Для висвітлення голосування акредитацію отримали 98 ЗМІ.

Грузія обирає парламент: коли будуть результати

О 20:00 за місцевим часом у суботу будуть оприлюднені результати екзитполів.

Попередні результати голосування будуть оголошені через 2 години після закриття дільниць - о 22:00 за місцевим часом.

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Ці вибори називають історичними, оскільки їх результати можуть визначити майбутнє країни - або інтеграцію Грузії в ЄС, або зближення із Росією.

24 жовтня грузинська влада ухвалила постанову про стратегічні об’єкти, серед яких - Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії, блокування яких під час проведення парламентських виборів каратиметься позбавленням волі.